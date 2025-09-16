İzmir’de 2 polisin şehir olduğu karakol saldırısında yaralanan o kişi anlattı: Birini gördüğü anda pusuya yatıyordu...

"BALKONDA KENDİMİ YERE ATMASAM..." En büyük avantajım 'ağabey, arabaların arasında' dedikten sonra ateş ederken bana baktığını, namluyu çevirdiğini görmem oldu. Balkonda kendimi yere atmasam elim yerine göğsümden ya da kafamdan da vurulabilirdim. Muhsin ağabey vurulduktan sonra çocukla göz göze gelip ateş ettiğini anlayıp kendimi yere attığım sırada Allah'tan diğer polisler sesimi duydu. Yönlerini değiştirdiler. O şekilde çocuğu etkisiz hale getirdiler."

- "BİRİNİ GÖRDÜĞÜ ANDA PUSUYA YATIYOR" Güleç, saldırganın soğukkanlı olduğunu anlatarak, "Koşma diye bir şey yok. Çocuk arabaların arasında, geriye bakarak yürüyor. Birini gördüğü anda pusuya yatıyor. Arabaların arasına siniyor. Gayet profesyonel. Koşmadan, böyle geleni bekleyerek hamle yapan bir çocuktu. O polisler benim sesimi duyup yön değiştirmeseydi onlar da zarar görmüş olabilirdi." diye konuştu.