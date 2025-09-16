İzmir'de 2 polisin şehir olduğu karakol saldırısında yaralanan o kişi anlattı: Birini gördüğü anda pusuya yatıyordu...
İzmir'deki polis merkezine düzenlenen saldırıda, iki polisin şehit olduğu korkunç anlarda yaralanan Galip Güleç, yaşadıklarını ilk kez anlattı. Hayati tehlikeye rağmen saldırganı polise ihbar etmeye çalışan Güleç'in "Seslendim ama sesimi duyuramadım" sözleri, olayın kahramanlık hikayesine dönüştüğünü gösterdi. Olayın tüm detayları ve Güleç'in fedakarlığı, bu haberde...
Salih İşgören Polis Merkezi'nde 8 Eylül'de, 2 polisin şehit olduğu, 2 polisin yaralandığı olayda saldırgan E.B'nin (16) pompalı tüfekle ateş açarak elinden yaraladığı Güleç (37), Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Sol el tarak kemiklerinde kırık meydana gelen ve kolu alçıya alınan Güleç, yaşadıklarını anlattı.
"SESLENDİM AMA DUYURAMADIM SESİMİ"
Beyaz eşya tamircisi Güleç, saldırı sırasında polis merkezi yakınındaki evinin balkonunda olduğunu ve silah seslerini duyduğunu söyledi. Daha sonra E.B'nin kaçmaya çalıştığını, arkasında 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir'i gördüğünü ve Aydemir'i uyarmaya çalıştığını anlattı.
'AMİRİM SİLAHLI' DİYE UYARDI!
"Balkonun önünden maskeli bir şekilde çocuğun geçtiğini gördüm. Arkasından da rahmetli Muhsin ağabeyin peşinden koştuğunu gördüm. Bayan polis arkasından seslendi. 'Amirim, silahlı' diye uyardı. 'Durdurmamız lazım' diye hareket etti, peşinden koşmaya devam etti. Seslendim ama duyuramadım sesimi. Keşke olmasaydı. Sesimi duyabilseydi belki hayatta olacaktı. Sonrasında tekrar seslendiğimde ise çocuk seslendiğimi gördü.