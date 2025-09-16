Giriş Tarihi: 16.09.2025 06:40
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 06:42
SON DAKİKA | İzmir'de 2 polisimizi şehit etmişti! SABAH, Eren Bigül'ün ifadesine ulaştı: İzmir fuarına saldırmayı düşündüm
Son dakika haberi: İzmir'de karakola düzenlediği silahlı saldırıda 2 polisi şehit eden Eren Bigül'ün (16) ifadesi ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı ifadede Bigül, "Silahla ilk temasım 7 yaşında oldu. Babamla havalı tüfekle şişeye ateş ettim. Daha sonra silah kursuna gittim. Silahlara meraklıyım, bu nedenle babamla poligonda atış yapmaya gittim" dedi.