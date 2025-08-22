İzmir'de su krizi! Akılları anca başlarına geldi...
Bilim insanları defalarca uyarmasına rağmen kente yeni su kaynakları kazandırılması konusunda hiçbir adım atmayan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin aklı anca başına geldi. Kentin içme suyu ihtiyacının yüzde 37’lik kısmını karşılayan Tahtalı Barajında doluluk oranı yüzde 6’lar seviyesine düşünce İZSU Genel Müdürlüğü yeni su kaynakları bulmak için harekete geçti. İZSU’nun kuraklık kapıyı çalınca yeni su kaynakları bulmak için ihaleye çıkması skandal olarak nitelendirildi.
İzmir geçen sene son yılların en kurak kışını yaşadı. Kente yeterli yağış düşmeyince İzmir'in içme suyunu karşılayan barajlardaki doluluk oranları ile yeraltı su kaynaklarının seviyesi alarm vermeye başladı.
BİLİM İNSANLARI UYARDI AMA…
Bilim insanları aylar öncesinden 'Bu yaz zor geçecek' açıklaması yaparak İzmir Büyükşehir Belediyesini önlem alması için uyarsa da su ve kanalizasyon idaresi İZSU, yeni su kaynaklarının bulunması konusunda aradan geçen zaman zarfı içinde hiçbir adım atmadı.
TAHTALI DİBE VURDU
Bu arada kentin içme suyu ihtiyacının yüzde 37'lik bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı deyim yerindeyse dibe vurdu. Barajdaki doluluk oranı yüzde 6'lara kadar düştü. Kutlu Aktaş Barajındaki doluluk oranı yüzde 5'in altına düşünce İzmir'in Dünyaca ünlü turistik ilçesi Çeşme'de su kesintileri başladı.
SU KESİNTİLERİ BAŞLADI
Bunun üzerine İZSU, Ağustos ayı başında su tasarrufuna ilişkin birtakım tedbirler aldığını açıkladı. Kenti 5 bölgeye ayıran İZSU, Ağustos ayının ilk haftası bu bölgelerde saat 23.00 ile 05.00 saatleri arasında düzenli su kesintilerine başlandı.
AKILLARI ANCA BAŞLARINA GELDİ
İzmirliler artan hava sıcaklıkları karşısında susuzlukla nasıl mücadele edeceğini kara kara düşünürken İZSU Genel Müdürlüğünden 'daha önce aklınız neredeydi' dedirten bir haber geldi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), İzmir ve çevresindeki yerleşim alanlarında yeraltı su kaynaklarının tespiti ve değerlendirilmesi amacıyla kapsamlı bir hidrojeolojik etüt hizmeti alımı için ihaleye çıktığını duyurdu.
UYARDIM AMA DİNLEYEN OLMADI
İZBB'nin bu güne kadar uyarıları dikkate alıp önlem almaması bilim çevrelerini de kızdırdı. Çevre Biyoçeşitlilik ve iklim değişikliği çalışma grubu üyesi, iklim bilimci Prof. Doktor Doğan Yaşar, yaşananlara tepki gösterdi. 2020 yılında dönemin İZBB Başkanı Tunç Soyer'e mektup yazıp İzmir'in karşı karşıya olduğu kuraklık tehlikesine karşı uyardığını belirten Yaşar: "Aynı mektubu İZBB Başkanı Cemil Tugay'a da yazdım. Ama kulak veren olmadı." Diye konuştu. 2022 yılında ulusal çapta yayın yapan bir televizyon kanalında İzmir'in karşı karşıya olduğu kuraklık tehlikesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Yaşar: "Kuraklık geliyor aman dikkat diye diye dilimizde tüy bitti. Dünyanın birçok ülkesinde yerel yönetimler karşı karşıya oldukları kuraklık tehlikesine karşı çok ciddi önlemler alırken biz sadece izlemekle yetindik. Normal koşullarda su kesintilerinin geçtiğimiz yıl başlaması gerekiyordu. Barajlarda rezerv suyu da bitti. Maalesef çok geç kalındı." diye konuştu.