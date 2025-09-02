Karabük'teki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor: Geriye siyah kül örtüsü kaldı!

Karabük’ün Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyünde başlayarak Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyüne sıçrayan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor. Zarar gören alanlar ise dronla görüntülendi.

Giriş Tarihi: 02 Eylül 2025 10:05 Son Güncelleme: 02 Eylül 2025 10:31

Havadan çekilen görüntülerde, yangının etkili olduğu bölgelerde yeşil ormanlık alanların yerini siyah kül örtüsünün aldığı görüldü. Alevlerin etkisiyle geniş bir alanın zarar gördüğü yangın sonrası geriye acı bir manzara kaldı.