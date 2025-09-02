Karabük'teki orman yangınında geriye acı manzara kaldı | Video 02.09.2025 | 10:09 Karabük’ün Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyünde başlayarak Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyüne sıçrayan orman yangınında zarar gören alanlar dronla görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Havadan çekilen görüntülerde, yangının etkili olduğu bölgelerde yeşil ormanlık alanların yerini siyah kül örtüsünün aldığı görüldü. Alevlerin etkisiyle geniş bir alanın zarar gördüğü yangın sonrası geriye acı bir manzara kaldı.Yangın, orman ekiplerinin ve itfaiyenin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.Yangının çıkış nedenine ilişkin ekiplerin incelemesi devam ediyor.