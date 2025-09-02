Karabük'teki orman yangınında geriye acı manzara kaldı | Video
Karabük’ün Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyünde başlayarak Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyüne sıçrayan orman yangınında zarar gören alanlar dronla görüntülendi.
Yangın, orman ekiplerinin ve itfaiyenin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangının çıkış nedenine ilişkin ekiplerin incelemesi devam ediyor.
