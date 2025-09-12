SON DAKİKA! Kartalkaya otel yangınında yeni rapor: Telefon görüşmeleri ortaya çıktı! "Ne alemdesiniz, merak ediyorum..."

Son dakika haberi! Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davada yeni gelişmeler yaşandı. Otel müdürü tutuklu sanık Zeki Yılmaz’ın otel yetkilileriyle yaptığı telefon görüşmeleri mahkeme dosyasına girdi. İşte detaylar...

SON DAKİKA! Kartalkaya otel yangınında yeni rapor: Telefon görüşmeleri ortaya çıktı! Ne alemdesiniz, merak ediyorum...
Sesli dinlemek için tıklayınız
00:00 00:00
Tüm Sesli Haberler
Kerim CENGİL

Son dakika haberi! 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi yaralanmıştı. Facianın ardından hazırlanan iddianamede otel sahipleri, yöneticiler ve Bolu Belediyesi'nden bazı görevliler hakkında "olası kastla öldürme" ve "olası kastla yaralama" suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.

SON DAKİKA! Kartalkaya otel yangınında yeni rapor: Telefon görüşmeleri ortaya çıktı! Ne alemdesiniz, merak ediyorum...

ARA KARAR: TUTUKLU SAYISI 20'YE ÇIKTI

19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması 10'uncu günde sona erdi. Mahkeme, İtfaiye Eri İrfan Acar'ın tutuklanmasına, otelin kahvaltıcısı Faysal Yaver'in ise tahliyesine karar vermiş, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halleri devam ederken, duruşma 22 Eylül'e ertelenmişti.

SON DAKİKA! Kartalkaya otel yangınında yeni rapor: Telefon görüşmeleri ortaya çıktı! Ne alemdesiniz, merak ediyorum...

DİJİTAL İNCELEME RAPORU MAHKEMEYE SUNULDU

Bolu Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından hazırlanan dijital inceleme raporu, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Raporda, Gazelle Otel Genel Müdürü tutuklu sanık Ahmet Demir'e ait cep telefonunda 86 ses kaydı tespit edildi. Bu kayıtlarda Demir'e "Müdürüm" diye hitap edildiği, rezervasyon ve fiyat konularında kendisinden yardım istendiği aktarıldı. Ayrıca WhatsApp yazışmalarında yangın tüplerinin yerinin değiştirilmemesi ve yangın güvenliğiyle ilgili talimatlar dikkat çekti.

SON DAKİKA! Kartalkaya otel yangınında yeni rapor: Telefon görüşmeleri ortaya çıktı! Ne alemdesiniz, merak ediyorum...

YANGIN ANINDAKİ GÖRÜŞMELER DÖKÜME GİRDİ

Raporda, otel müdürü Zeki Yılmaz'ın yangın sırasında yaptığı telefon görüşmeleri de yer aldı. Saat 03.30'da bir çalışanının "Yangın çıktı, restorandan geliyor, hemen çıkın" uyarısına karşılık Yılmaz'ın önce durumu anlamadığı, ardından "nerede" ve "tamam" dediği kaydedildi.

SON DAKİKA! Kartalkaya otel yangınında yeni rapor: Telefon görüşmeleri ortaya çıktı! Ne alemdesiniz, merak ediyorum...

03.34'te yapılan başka bir görüşmede "Alarmı öttürün, camları açın" talimatları verildiği belirtildi. Yılmaz'ın, 8'inci katta mahsur kalan bir müşteriye ise çıkışı tarif ettiği, bulamaması halinde camı kırmasını söylediği de rapora yansıdı.

SON DAKİKA! Kartalkaya otel yangınında yeni rapor: Telefon görüşmeleri ortaya çıktı! Ne alemdesiniz, merak ediyorum...

OTEL SAHİBİ İLE KONUŞMASI RAPORDA

Yılmaz'ın, yangından dakikalar sonra otel sahibi Halit Ergül ile yaptığı görüşme de raporda yer aldı. Ergül'ün "Ne alemdesiniz, merak ediyorum" sözleri üzerine Yılmaz'ın "Dördüncü kattan başlamış Halit Bey" dediği, yangının sürdüğünü aktardığı belirtildi.

SON DAKİKA! Kartalkaya otel yangınında yeni rapor: Telefon görüşmeleri ortaya çıktı! Ne alemdesiniz, merak ediyorum...

Ergül'ün "İtfaiye geliyor mu?" sorusuna Yılmaz'ın "İtfaiye geliyor Halit Bey" yanıtını verdiği kaydedildi.

SON DAKİKA! Kartalkaya otel yangınında yeni rapor: Telefon görüşmeleri ortaya çıktı! Ne alemdesiniz, merak ediyorum...

Raporda ayrıca otel çalışanlarının oluşturduğu WhatsApp gruplarında yangınla ilgili medya haberlerinin paylaşıldığı, yangın sonrası personele çeşitli talimatlar verildiği bilgilerine de yer verildi.