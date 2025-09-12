SON DAKİKA! Kartalkaya otel yangınında yeni rapor: Telefon görüşmeleri ortaya çıktı! "Ne alemdesiniz, merak ediyorum..."
Son dakika haberi! Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davada yeni gelişmeler yaşandı. Otel müdürü tutuklu sanık Zeki Yılmaz’ın otel yetkilileriyle yaptığı telefon görüşmeleri mahkeme dosyasına girdi. İşte detaylar...
Son dakika haberi! 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi yaralanmıştı. Facianın ardından hazırlanan iddianamede otel sahipleri, yöneticiler ve Bolu Belediyesi'nden bazı görevliler hakkında "olası kastla öldürme" ve "olası kastla yaralama" suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.
ARA KARAR: TUTUKLU SAYISI 20'YE ÇIKTI
19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması 10'uncu günde sona erdi. Mahkeme, İtfaiye Eri İrfan Acar'ın tutuklanmasına, otelin kahvaltıcısı Faysal Yaver'in ise tahliyesine karar vermiş, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halleri devam ederken, duruşma 22 Eylül'e ertelenmişti.
DİJİTAL İNCELEME RAPORU MAHKEMEYE SUNULDU
Bolu Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından hazırlanan dijital inceleme raporu, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Raporda, Gazelle Otel Genel Müdürü tutuklu sanık Ahmet Demir'e ait cep telefonunda 86 ses kaydı tespit edildi. Bu kayıtlarda Demir'e "Müdürüm" diye hitap edildiği, rezervasyon ve fiyat konularında kendisinden yardım istendiği aktarıldı. Ayrıca WhatsApp yazışmalarında yangın tüplerinin yerinin değiştirilmemesi ve yangın güvenliğiyle ilgili talimatlar dikkat çekti.