SON DAKİKA! Kartalkaya otel yangınında yeni rapor: Telefon görüşmeleri ortaya çıktı! "Ne alemdesiniz, merak ediyorum..."

YANGIN ANINDAKİ GÖRÜŞMELER DÖKÜME GİRDİ Raporda, otel müdürü Zeki Yılmaz'ın yangın sırasında yaptığı telefon görüşmeleri de yer aldı. Saat 03.30'da bir çalışanının "Yangın çıktı, restorandan geliyor, hemen çıkın" uyarısına karşılık Yılmaz'ın önce durumu anlamadığı, ardından "nerede" ve "tamam" dediği kaydedildi.

03.34'te yapılan başka bir görüşmede "Alarmı öttürün, camları açın" talimatları verildiği belirtildi. Yılmaz'ın, 8'inci katta mahsur kalan bir müşteriye ise çıkışı tarif ettiği, bulamaması halinde camı kırmasını söylediği de rapora yansıdı.