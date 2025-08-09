Kavurucu sıcaklar geri dönüyor! Meteoroloji uyardı: Hafta sonu bu saatlerde dışarı çıkmayın

Meteoroloji’den aşırı sıcak hava dalgası uyarısı geldi. Hafta sonu başlayacak kavurucu sıcaklar, önümüzdeki günlerde tüm Türkiye’de etkisini artıracak. Adana’da 46 derece bekleniyor. İşte bölge bölge hava durumu ve uzmanlardan sıcak çarpması uyarısı…

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, bugün Türkiye'nin en sıcak ili Adana olacak. Kentte termometreler 46 dereceye kadar çıkacak. Uzmanlar, özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguluyor.

SICAKLIK REKORU GELİYOR

Karadeniz kıyıları dışında ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları 34-38 derece aralığında olurken, güneybatı kesimlerde kuvvetli rüzgar bekleniyor. Ege Bölgesi'nde kıyı kesimlerde 38-40 derece, iç kesimlerde ise 35 derece civarında sıcaklık ölçülecek.

ADANA'DA TERMOMETRELER 46 DERECEYİ GÖSTERECEK

Kuzey Ege kıyılarında zaman zaman fırtına etkisi görülebilir. İç Anadolu'da Ankara ve çevresinde sıcaklıklar 35-37 dereceye kadar çıkarken, nem oranının düşük olması nedeniyle sıcak çarpması riski artacak. Akdeniz Bölgesi'nde Adana, Mersin ve Antalya hattında sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkacak, Adana ve Osmaniye'de ise 46 dereceye ulaşması bekleniyor.

DİYARBAKIR VE MARDİN KAVRULACAK!

Güneydoğu Anadolu'da Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin gibi illerde hava sıcaklıkları 44-45 dereceye kadar yükselecek. Doğu Anadolu'da ise Erzurum, Kars ve Ardahan çevresinde sıcaklıklar 20-25 derece civarında olsa da bölgede yerel sağanak yağışlar görülecek.

Meteoroloji uzmanları ve sağlık yetkilileri, aşırı sıcak havalarda güneş çarpması ve ısı kaynaklı sağlık sorunlarına karşı vatandaşları uyardı.

Dikkat edilmesi gerekenler:

ÖĞLE SAATLERİNDE DIŞARI ÇIKMAYIN!

Güneş altında uzun süre kalmayın. Bol su ve sıvı tüketin. Açık renkli, hafif ve bol kıyafetler giyin. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmalı. Araç içinde kesinlikle çocuk, yaşlı veya evcil hayvan bırakmayın.

SICAKLIKLAR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA DAHA DA ARTACAK

MGM verilerine göre sıcak hava dalgası önümüzdeki hafta başına kadar etkisini artırarak devam edecek. Hafta ortasında bazı illerde sıcaklıklar 47 dereceye yaklaşabilir. Uzmanlar, tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların da bu dönemde sulama ve hasat saatlerini sabah erken veya akşam serinliğinde yapmaları gerektiğini belirtiyor.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU AÇIKLADI!

9 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ

Hafta sonunun ilk günü, Türkiye genelinde sıcak ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar 40 derece civarında seyredecek. İzmir'de 42, Antalya'da 42 derece beklenirken, Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklıklar daha da yükselecek; Diyarbakır 43, Şanlıurfa ise 42 dereceye ulaşacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

10 AĞUSTOS 2025 PAZAR

Sıcak hava dalgasının etkisi artarak devam ediyor. Türkiye genelinde sıcaklıklar yükselişini sürdürürken, Şanlıurfa'da termometreler 46 dereceyi göstererek pazar gününün en sıcak ili olacak. Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar 40 derecenin üzerinde kalacak. Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve yer yer İç Anadolu'nun doğusunda sağanak yağışlar bekleniyor.

11 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ

Yeni haftaya da sıcak bir havayla başlanıyor. Özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde sıcaklıklar yüksek seyretmeye devam edecek. Antalya ve İzmir'de 43 derece, Güneydoğu'da ise Diyarbakır 41 derece civarında olacak. Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu'da ise yerel sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürecek.

12 AĞUSTOS 2025 SALI

Sıcaklıklar genel olarak yüksek kalmaya devam etse de, bazı bölgelerde bir miktar düşüş yaşanabilir. Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar 40-42 derece aralığında seyredecek. Diyarbakır 42, Şanlıurfa 42 derece olacak. Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in bazı bölgelerinde sağanak yağışlar etkili olmaya devam edecek.

13 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA

Hafta ortasında da yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürecek. Özellikle güney bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak. Antalya'da 42, Şanlıurfa'da 42 derece beklenirken, İzmir'de 40 derece civarında bir sıcaklık hissedilecek. Doğu Anadolu'da ve Doğu Karadeniz'de yerel sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

BUGÜN SAAT SAAT YURT GENELİNDE HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...

SABAH (06:00 - 12:00 TSI)

Günün ilk saatlerinde Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) etkili olacak. Ülkenin büyük bir bölümü parçalı bulutlu veya az bulutlu bir hava bekliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda (Artvin, Kars) yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ise güneşli bir sabah geçirecek.

ÖĞLE (12:00 - 18:00 TSI)

Öğle saatlerinde kuvvetli rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de etkisini sürdürecek. Yağışlı hava, Doğu Karadeniz'in tamamına yayılarak (Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin) ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda (Erzurum, Kars, Iğdır) gök gürültülü sağanak yağışlar şeklinde görülecek. Yurdun geri kalanı parçalı bulutlu ve güneşli bir öğleden sonra geçirecek.

AKŞAM (18:00 - 24:00 TSI)

Akşam saatlerinde de Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar devam edecek. Doğu Karadeniz'de (Trabzon, Rize, Artvin) yer yer sağanak yağış bekleniyor. Ülkenin büyük bir bölümü ise bulutlulukla birlikte açık bir havaya sahip olacak. Güney ve Güneydoğu bölgelerinde güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürecek.

10 AĞUSTOS 2025 PAZAR GECESİ (00:00 - 06:00 TSI)

Pazar gecesi ve sabaha karşı saatlerinde hava durumu genel olarak parçalı bulutlu olacak. Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında etkili olan kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) devam edecek. Doğu Karadeniz'in doğusu (Giresun, Trabzon, Rize, Artvin) ve Gürcistan sınırına yakın bölgelerde yer yer sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise hava çoğunlukla açık ve güneşli olacak.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU İSE BU ŞEKİLDE...

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 46°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde doğu kesimleri ile gece saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C

Az bulutlu ve açık