SON DAKİKA... Osmaniye’de vahşet! Otogarda kızı Nilgün Kıtay’ı pompalı tüfekle vurdu: Dehşet anları kamerada!

Terminalde Nilgün Kıtay ve babası arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine babası, yanında taşıdığı kısa dipçikli tüfekle Nilgün Kıtay'a bir el ateş ederek yaraladı.

Otogarda dehşet dolu dakikalar! Baba kızına tüfekle ateş etti | Video