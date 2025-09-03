Video Yaşam Otogarda dehşet dolu dakikalar! Baba kızına tüfekle ateş etti | Video
03.09.2025 | 14:04

Osmaniye şehirler arası otobüs terminalinde baba kızına tüfekle ateş etti o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Osmaniye Yunus Emre Mahallesi Osmaniye Şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminaline elinde tüfekle gelen baba kızı Nilgün Kıtay'a ateş etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Ayağından yaralanan Nilgün Kıtay, Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
