Kritik dava sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatından açıklama: Ahlaksızca iftiralarla baş başa kaldık

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali için açılan davanın 24 Ekim'e ertelenmesi sonrası Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatından bir açıklama geldi. CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "Genel Başkan, net bir şekilde olağan kurultayla ilgili açılan davaların ve partiye zarar verici yaklaşımların içinde olmayacağını söylemeye çalıştı. Bu yüzden sustu; yoksa söyleyebileceği çok şey vardı." dedi

Giriş Tarihi: 15 Eylül 2025 14:17 Son Güncelleme: 15 Eylül 2025 14:31

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali için Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada mahkeme, duruşmayı 24 Ekim'e erteledi. CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatıldı. Öte yandan, eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, kurultayın iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açtı. Açılan iptal davaları Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirildi. Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki 4'üncü duruşmaya taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, İstanbul 72'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaliyle ilgili dava dosyasının gönderilmesi için yazı yazıldığını, davalı vekillerin ise dava konusuyla ilgili bilirkişilerce hazırladığı hukuki görüşlerini dosyaya sunduğunu bildirdi.

KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, CHP kurultay davasına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kısaca şunu söylemek isterim; sizin gündeminizle Sayın Genel Başkanımızın gündemi aynı değil. Israrlı bir biçimde CHP'ye zarar vermeme iradesiyle sessiz kaldı, açıklama yapmak istemedi. Ancak düşündüğü, yazdığı çok şey vardı, hâlâ da var; gelecekte de olacak.