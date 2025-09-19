Küçük Yiğit bisikletiyle ölüme uçtu: Acılı anneden suç duyurusu! Şoke eden 'Fren sistemi' iddiası...
Ankara'nın Keçiören ilçesinde 5'inci sınıf öğrencisi Yiğit Cem Altınok (11), sokak arasında yokuş aşağı sürdüğü bisikletiyle 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşerek hayatını kaybetti. Anne Nazlıcan Aygün, kaza öncesi bisikletin fren sisteminin arkadaşları K.U.Ç. (11) ve E.T.Ş. (12) tarafından bilinçli şekilde bozulduğunu iddia ederek, güvenlik kamerası görüntüsüyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Yürek burkan olay, 2 Temmuz'da Atapark Mahallesi 1269'uncu Sokakta meydana geldi. Gülhane Ortaokulu'nda 5'inci sınıf öğrencisi Yiğit Cem Altınok, yaz tatilinde arkadaşlarıyla sokak arasında yokuş aşağı sürdüğü bisikletiyle 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştü. Yaralanan Yiğit Cem, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Yiğit Cem, 4 Temmuz'da hayatını kaybetti.
Yiğit Cem Altınok'un annesi Nazlıcan Aygün, kaza öncesi bisikletin fren sisteminin arkadaşları K.U.Ç. ve E.T.Ş. tarafından bilinçli şekilde bozulduğunu iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aygün, istinat duvarının bulunduğu binanın müteahhidinin de duvarda yeterli güvenlik önlemi almadığını ileri sürdü. Aygün, kaza öncesine ait güvenlik kamerası görüntüsünü de savcılığa delil olarak sundu. Dosyaya giren görüntüde Yiğit Cem, önce yokuştan elinde bisikletiyle çıkarken görüldü. Sonra tekrar bindiği sırada arkadaşının fren mekanizmasından bir malzemeyi çektiği görüldü. Yiğit Cem, daha sonra yokuş aşağıya sürdüğü bisikletiyle gözden kaybolurken, kazayı gören arkadaşlarının panik içinde sağa sola koşması da görüntüde yer aldı. Soruşturma kapsamında çocukların ifadesi alındı.
'SADECE 2'SİNİN İFADESİ ALINIYOR'
Anne Nazlıcan Aygün, Yiğit Cem'in tek çocuğu olduğunu ve 78 gündür adalet aradığını belirterek, "Oğlum okul tatil olunca dışarı bisiklet sürmeye çıktı. Oğlum yokuştan aşağı tek başına ilk önce bisikletiyle iniyor. Geri bisikletini eline alarak çıkıyor. Bisikletini eline alıp üstüne bindiğinde, birisi oğlumu oyalayarak öbürü de bisikletinin fren pabuçlarını söküyor. Oğlum yolda iki tur attıktan sonra yokuştan gitmesi için işaret ediliyor. Çok sakin ve soğukkanlı bir şekilde oğlumu düşüşüne kadar izliyorlar. Oğlum 8 metrelik istinat duvarından bisikletle beraber uçuyor. 8 metrelik istinat duvarına çok alçak bir şekilde demir koymuşlar. Sadece iki kişinin ifadesi alınıyor. Halbuki olay yerinde 5 tane çocuk var. Belki tanık çıkacaktı aralarında çocukların. Ama sadece 2'sinin ifadesi alınıyor" dedi.