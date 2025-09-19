Ankara'da 11 yaşındaki Yiğit Cem, bisikletiyle ölüme uçtu... Annesinden suç duyurusu!
Ankara'nın Keçiören ilçesinde 5'inci sınıf öğrencisi Yiğit Cem Altınok (11), sokak arasında yokuş aşağı sürdüğü bisikletiyle 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşerek hayatını kaybetti. Anne Nazlıcan Aygün, kaza öncesi bisikletin fren sisteminin arkadaşları K.U.Ç. (11) ve E.T.Ş. (12) tarafından bilinçli şekilde bozulduğunu iddia ederek, güvenlik kamerası görüntüsüyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.
