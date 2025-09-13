Mansur Yavaş yönetimi Ankara trafiğini kilitledi: Planlama çöktü vatandaş evine yürüyerek gitti!
Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi, başkente adeta kaos getirdi. CHP’li belediyenin Sincan Yenikent girişinde ve Gimat kavşağında başlattığı köprülü kavşak çalışması, bölge trafiğini kilitledi. Vatandaşlar saatlerce yollarda beklerken bazıları ise evlerine yürüyerek gitti. AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, “Yaz aylarında tek bir kepçe çalıştırmadan bekleyip, okullar açılırken yolu kapatmak hizmet değil zulümdür. Ankara enkaza dönüşüyor” diyerek Yavaş yönetimini sert dille eleştirdi.
Cumhuriyet Halk Partili Mansur Yavaş yönetimindeki ABB'nin Sincan Yenikent girişinde ve Gimat kavşağında başlattığı köprülü kavşak çalışması, 1 Eylül Pazartesi günü akşam saatlerinde başkent trafiğini adeta kilitledi. Yenikent-Ankara Ayaş Yolu'nun tamamen kapatılmasıyla tek alternatif haline gelen Cumhuriyet Bulvarı yoğunluğu kaldıramadı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Saatlerce ilerleyemeyen sürücüler araçlarında mahsur kalırken, otobüs ve servislerdeki vatandaşlar yollarda yürüyerek evlerine gitmek zorunda kaldı.
"PLANLI YÖNETİM" SÖYLEMİ ÇÖKTÜ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sık sık dile getirdiği "dengeli ve planlı yönetim" söylemi, bu olayla birlikte bir kez daha sorgulanmaya başladı. Vatandaşlar, yaz aylarında trafiğin daha rahat olduğu dönemde başlanıp bitirilebilecek bu çalışmanın neden okulların açılmasına günler kala başlatıldığını sorarak ABB yönetimine tepki gösterdi.
EGO seferlerinin de aksamasıyla Yenikent metrosu duraklarında uzun bekleyişler yaşandı. Yüzlerce vatandaşın ortak tepkisi, "Neden bu çalışma yazın yapılmadı?" sorusunda birleşti.