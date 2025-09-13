Mansur Yavaş yönetimi Ankara trafiğini kilitledi: Planlama çöktü vatandaş evine yürüyerek gitti!

"AYNI TABLO ANADOLU BULVARI'NDA DA YAŞANIYOR"

"Ne yazık ki aynı manzarayı Anadolu Bulvarı'nda görüyoruz. Bütün yaz boyunca hiçbir faaliyet yapılmadı. Son 15 gün kala birkaç kepçe koyarak kazıya başladılar. O yol sanayi bölgesine, Gimat Toptancılar Sitesi'ne ve çevre yolu bağlantısına hizmet ediyor. Gimat esnafı ciddi zarar görüyor, vatandaşlarımız 20 dakikalık yolu 2 saatte gidiyor. Zamanın bu kadar hoyratça harcanması kabul edilemez. Bu, vatandaşa yapılmış büyük bir zulümdür."

"ANKARA ENKAZA DÖNÜYOR"

Baykoç, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Ankara'da mevcut yönetimin hizmetsizlik anlayışına şimdi bir de milyonlarca vatandaşı etkileyen yol çilesi eklendi. Mansur Bey'in de dediği gibi: Allah, kendisinden sonra gelecek belediye başkanına yardım etsin; çünkü devralacağı şey bir şehir değil, enkaz olacaktır."