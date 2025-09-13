Mansur Yavaş yönetimi Ankara trafiğini kilitledi: Planlama çöktü vatandaş evine yürüyerek gitti!

Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi, başkente adeta kaos getirdi. CHP’li belediyenin Sincan Yenikent girişinde ve Gimat kavşağında başlattığı köprülü kavşak çalışması, bölge trafiğini kilitledi. Vatandaşlar saatlerce yollarda beklerken bazıları ise evlerine yürüyerek gitti. AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, “Yaz aylarında tek bir kepçe çalıştırmadan bekleyip, okullar açılırken yolu kapatmak hizmet değil zulümdür. Ankara enkaza dönüşüyor” diyerek Yavaş yönetimini sert dille eleştirdi.

TOLGA ÖZLÜ

Cumhuriyet Halk Partili Mansur Yavaş yönetimindeki ABB'nin Sincan Yenikent girişinde ve Gimat kavşağında başlattığı köprülü kavşak çalışması, 1 Eylül Pazartesi günü akşam saatlerinde başkent trafiğini adeta kilitledi. Yenikent-Ankara Ayaş Yolu'nun tamamen kapatılmasıyla tek alternatif haline gelen Cumhuriyet Bulvarı yoğunluğu kaldıramadı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Saatlerce ilerleyemeyen sürücüler araçlarında mahsur kalırken, otobüs ve servislerdeki vatandaşlar yollarda yürüyerek evlerine gitmek zorunda kaldı.

"PLANLI YÖNETİM" SÖYLEMİ ÇÖKTÜ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sık sık dile getirdiği "dengeli ve planlı yönetim" söylemi, bu olayla birlikte bir kez daha sorgulanmaya başladı. Vatandaşlar, yaz aylarında trafiğin daha rahat olduğu dönemde başlanıp bitirilebilecek bu çalışmanın neden okulların açılmasına günler kala başlatıldığını sorarak ABB yönetimine tepki gösterdi.

EGO seferlerinin de aksamasıyla Yenikent metrosu duraklarında uzun bekleyişler yaşandı. Yüzlerce vatandaşın ortak tepkisi, "Neden bu çalışma yazın yapılmadı?" sorusunda birleşti.

BAYKOÇ: "HİZMET DEĞİL ZULÜM"

AK Parti Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Vekili Yardımcısı Ahmet Fethan Baykoç da Yenikent girişinde yaşanan trafik çilesine sert tepki gösterdi. Baykoç, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ankara son 7 yıldır adeta tarih öncesi çağlara dönülmüşçesine toz, toprak, çamur ve çukur içinde bırakılmıştır. ''

"Büyükşehirlerin 5, 10, 20 hatta 50 yıllık projeksiyonları olur. Gelişim aksları, ulaşım ağları ve alternatif yaşam alanları buna göre planlanır. 2008 yılında AK Parti belediyeciliği döneminde Ankara için hazırlanan ve 2023'e kadar uzanan yol haritası da bunun bir örneğiydi. O dönemde şehrin geleceği hesaplanarak, imar ve altyapı yatırımları ona göre yapılıyordu. Ancak mevcut yönetim, o vizyonun ekmeğini yiyerek bugüne kadar geldi. Artık elde hazırda hiçbir şey kalmadı, plansızlık ve tutarsızlık yüzünden Ankara enkaza dönmeye başladı."

"YAZ TATİLİ BOŞA HARCANDI, VATANDAŞ CEZALANDIRILDI"

"Yaz aylarında Ankara nüfusu azalır, trafik yükü hafifler. Normalde en yoğun yol çalışmaları bu dönemde yapılır ki, vatandaş mağdur olmasın. Fakat ABB yönetimi üç ay boyunca tek bir kepçe bile çalıştırmadan bekledi. Okulların açılmasına günler kala, günlük 400 bin kişinin kullandığı Yenikent-Ankara Ayaş Yolu kapatıldı. Bu yol sadece Sincan ve Yenikent'i değil, Ayaş, Beypazarı, Güdül ve Nallıhan ilçelerimizi de doğrudan etkiliyor. Vatandaşlarımız saatlerce trafikte beklemek, evlerine yürüyerek gitmek zorunda kalıyor. Bu hizmet değil, açıkça zulümdür."

"BİR PROJE SEÇİM DÖNEMİNE YETİŞMEYECEK"

"ABB, köprülü kavşak için 240 gün gibi bir süre telaffuz ediyor. Oysa Ankara'nın AK Partili yıllarında 35, 60, 70 günde bitirilen projeleri hepimiz gördük. Bugün ise vardiya sistemi yok, akşam saatlerinde iş makinelerinin çalışmadığı defalarca gözlemleniyor. 8-5 mesaisiyle bu yol bitmez. Bu anlayışla çalışılırsa proje tamamlandığında çoktan bir sonraki seçim gelmiş olacak. Ankara'yı yönetenler, vatandaşa hizmeti değil, seçime dönük algıyı öncelemektedir."

"AYNI TABLO ANADOLU BULVARI'NDA DA YAŞANIYOR"

"Ne yazık ki aynı manzarayı Anadolu Bulvarı'nda görüyoruz. Bütün yaz boyunca hiçbir faaliyet yapılmadı. Son 15 gün kala birkaç kepçe koyarak kazıya başladılar. O yol sanayi bölgesine, Gimat Toptancılar Sitesi'ne ve çevre yolu bağlantısına hizmet ediyor. Gimat esnafı ciddi zarar görüyor, vatandaşlarımız 20 dakikalık yolu 2 saatte gidiyor. Zamanın bu kadar hoyratça harcanması kabul edilemez. Bu, vatandaşa yapılmış büyük bir zulümdür."

"ANKARA ENKAZA DÖNÜYOR"

Baykoç, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Ankara'da mevcut yönetimin hizmetsizlik anlayışına şimdi bir de milyonlarca vatandaşı etkileyen yol çilesi eklendi. Mansur Bey'in de dediği gibi: Allah, kendisinden sonra gelecek belediye başkanına yardım etsin; çünkü devralacağı şey bir şehir değil, enkaz olacaktır."