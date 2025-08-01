Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu kuvvetli yağış geliyor! İstanbul ve Ankara için o saatlere dikkat!

Türkiye'yi etkisi altına alan rekor sıcaklıklar nihayet sona eriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, hafta sonu itibarıyla yurdun büyük bir bölümü yağışlı havanın etkisi altına girecek. Sıcaklıklar 5 derece birden düşerken, Ankara'da yerel kuvvetli sağanak ve dolu yağışı bekleniyor.

Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu kuvvetli yağış geliyor! İstanbul ve Ankara için o saatlere dikkat!
AA

Mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar, bugünden itibaren batı ve iç kesimlerden başlayarak kademeli olarak düşüşe geçecek. Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, sıcaklıkların özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edeceğini, ancak buralarda da 4-5 derecelik bir düşüş yaşanacağını belirtti.

Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu kuvvetli yağış geliyor! İstanbul ve Ankara için o saatlere dikkat!

YAĞIŞLAR HAFTA SONU GELİYOR, SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Çelik'in açıklamasına göre, önümüzdeki 2 gün boyunca Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek.

Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu kuvvetli yağış geliyor! İstanbul ve Ankara için o saatlere dikkat!

İSTANBUL VE ANKARA İÇİN KRİTİK YAĞIŞ UYARISI

Ankara: Hafta sonu boyunca gök gürültülü sağanak bekleniyor. Özellikle bu akşam saatlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması ve dolu yağışının da görülebileceği belirtildi. Sıcaklıklar 40 dereceden 32-33 derecelere kadar inecek.

Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu kuvvetli yağış geliyor! İstanbul ve Ankara için o saatlere dikkat!

İstanbul: Bugün parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Ancak Cumartesi ve Pazar günleri kısa süreli sağanak geçişleri yaşanacak. En yüksek sıcaklıklar 30 derece civarında seyredecek. İzmir: Yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar 34-36 derece bandında kalmaya devam edecek.

Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu kuvvetli yağış geliyor! İstanbul ve Ankara için o saatlere dikkat!

KUVVETLİ RÜZGAR VE EN YÜKSEK SICAKLIK UYARISI

Meteoroloji, yağışın yanı sıra kuvvetli rüzgar uyarısında da bulundu. Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda rüzgarın 40-70 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu kuvvetli yağış geliyor! İstanbul ve Ankara için o saatlere dikkat!

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin en yüksek sıcaklığı 47,3 derece ile Siirt'in Kurtalan ilçesinde ölçülmüştü. Bu rekoru 46,7 dereceyle Şırnak ve Batman takip etmişti. Bu bunaltıcı sıcaklıkların ardından gelecek yağışlı hava, vatandaşa adeta bir nefes molası olacak.

Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu kuvvetli yağış geliyor! İstanbul ve Ankara için o saatlere dikkat!

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHİM RAPORUNU YAYINLADI!

2 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ:

Hafta sonunun ilk günü, Türkiye genelinde sıcaklıklar düşüşe geçiyor. Ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Özellikle İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yağışlar etkili olacak. İstanbul'da sıcaklıklar 31-21, Ankara'da ise 30-19 derece aralığında seyredecek. Buna karşılık, güney ve güneydoğu bölgelerindeki sıcaklıklar hala 40 derecenin üzerinde kalacak.

Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu kuvvetli yağış geliyor! İstanbul ve Ankara için o saatlere dikkat!

3 AĞUSTOS 2025 PAZAR:

Pazar günü de yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Yağış alanları Cumartesi gününe benzer şekilde İç Anadolu ve Karadeniz'de yoğunlaşacak. Sıcaklıklar genel olarak Cumartesi'ye göre bir miktar daha düşecek. İstanbul'da 30-20, Ankara'da 29-19 derece beklenirken, güneydoğu illerinde yüksek sıcaklıklar devam edecek. Hafta sonu tatilini etkileyecek olan bu yağışlı havaya karşı dikkatli olmak gerekiyor.

Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu kuvvetli yağış geliyor! İstanbul ve Ankara için o saatlere dikkat!

4 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ:

Yeni haftayla birlikte yağışlar büyük ölçüde azalıyor. Türkiye'nin batı ve güney bölgeleri yeniden güneşli bir havaya kavuşuyor. Sadece Karadeniz ve iç kesimlerin bazı bölgelerinde yerel sağanaklar görülebilir. Pazartesi günü sıcaklıklar yeniden yükselişe geçecek; İstanbul 34-20, Ankara 31-17 derecelere ulaşacak. Güneydoğu'da ise aşırı sıcaklıklar devam edecek.

Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu kuvvetli yağış geliyor! İstanbul ve Ankara için o saatlere dikkat!

5 AĞUSTOS 2025 SALI:

Salı günü yağışlar neredeyse tamamen sona erecek. Ülkenin büyük bir bölümü güneşli ve açık bir havanın etkisi altına giriyor. Sadece birkaç Karadeniz ilinde hafif yağış ihtimali bulunuyor. Sıcaklıklar Pazartesi gününe göre daha da artacak. İstanbul'da 35-21, Ankara'da 34-18 dereceler beklenirken, güneydoğu illerinde sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkacak.

Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu kuvvetli yağış geliyor! İstanbul ve Ankara için o saatlere dikkat!

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6 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA:

Hafta ortasında da sıcaklıklar artmaya devam ediyor ve güneşli hava hakim olacak. Türkiye'nin neredeyse tamamı güneşli bir gün geçirecek. Yağışlı havanın kısa süreli bir mola olduğu ve bunaltıcı sıcaklıkların geri döndüğü net bir şekilde görülüyor. Güneydoğu'da sıcaklıklar 40 derecenin üzerinde seyretmeye devam edecek, vatandaşların güneşe karşı tedbirli olması önem taşıyor.

Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu kuvvetli yağış geliyor! İstanbul ve Ankara için o saatlere dikkat!

BUGÜN YURT GENELİNDE HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE:

1 AĞUSTOS CUMA SABAH (06:00-12:00):

Günün ilk yarısında hava durumu oldukça değişkenlik gösteriyor. Türkiye'nin kuzey bölgelerinde, özellikle Karadeniz kıyıları ve iç kesimlerde bulutlu bir hava hakim. Bu bölgelerde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Aynı zamanda Marmara'nın batı ve Ege kıyılarında rüzgar 50-70 km/saat hızla kuvvetli esecek. Ülkenin geri kalanında ise hava az bulutlu ve güneşli. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar yüksek seyrediyor.

Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu kuvvetli yağış geliyor! İstanbul ve Ankara için o saatlere dikkat!

1 AĞUSTOS CUMA ÖĞLE (12:00-18:00):

Öğle saatleri itibarıyla yağışlı hava etkisini artırarak geniş bir alana yayılıyor. İç Ege, İç Anadolu'nun merkezi, Akdeniz'in iç kesimleri ve Karadeniz bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültüsü bekleniyor. Bu bölgelerde yağışların yer yer kuvvetli olması muhtemel. Kuvvetli rüzgar, Marmara ve Ege'den başlayarak İç Anadolu'nun geneline yayılacak. Bu durum özellikle açık alanda bulunanlar için dikkatli olunması gereken bir hava koşulu oluşturuyor. Ege ve Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hava güneşli ve sıcak kalmaya devam edecek.

Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu kuvvetli yağış geliyor! İstanbul ve Ankara için o saatlere dikkat!

1 AĞUSTOS CUMA AKŞAM (18:00-24:00):

Akşam saatlerinde yağışlı hava, özellikle İç Anadolu'nun merkezinde yoğunlaşıyor. Ankara ve çevresi için kuvvetli yağış uyarısı bulunuyor. Batı ve Doğu Karadeniz'de de sağanak yağışlar sürecek. Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgar kuvvetli esmeye devam ederken, ülkenin büyük bir bölümünde hava parçalı bulutlu veya açık olacak. Güney ve güneydoğuda sıcaklıklar düşüşe geçmeden bunaltıcı etkisini sürdürecek.

Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu kuvvetli yağış geliyor! İstanbul ve Ankara için o saatlere dikkat!

2 AĞUSTOS CUMARTESİ GECE (00:00-06:00):

Cuma gününün yağışlı havası, Cumartesi'nin ilk saatlerinde büyük ölçüde hafifliyor. Yağışlar sadece İç Anadolu'nun doğu kesimleri, Doğu Karadeniz ve Akdeniz'in iç bölgelerinde yerel ve hafif geçişler şeklinde devam edecek. Kuvvetli rüzgarın etkisi de azalıyor. Ülkenin geri kalanında hava parçalı bulutlu veya açık bir duruma dönecek. Özellikle büyükşehirlerde hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte nispeten serin bir gece yaşanması bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE:

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 32°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SAKARYA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, Öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin iç kesimleri, Osmaniye çevreleri ve Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kıyı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Ankara çevreleri, Eskişehir'in güney ve doğu ilçeleri ile Konya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

NEVŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, güney ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 34°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 41°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C

Az bulutlu ve açık