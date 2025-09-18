Meteoroloji'den 11 il için 'sarı kod' alarmı! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor! O tarihlerde şemsiyesiz çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları bugünden itibaren 5 ila 6 derece azalacak. Bu düşüş, özellikle sıcak hava dalgasıyla mücadele eden birçok vatandaş için rahat bir nefes aldıracak. Ancak, serinlemeyle birlikte bazı bölgelerde sağanak yağışlar ve kuvvetli rüzgarlar etkili olacak. Meteoroloji, bu değişime karşı vatandaşları uyardı ve 11 il için "sarı kod" alarmı verdi.Peki İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte detaylar...

Meteoroloji raporlarına göre, yağışlı hava dalgası bugün ve cuma günü Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları ve Marmara Bölgesi'nde etkili olacak. Özellikle bu bölgelerde yaşayanların ani bastıran sağanaklara karşı hazırlıklı olmaları gerekiyor.

Yağışlar ve Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Hafta sonu ise yağışlar biraz daha yerel hale gelecek. Cumartesi günü Karadeniz'in iç ve kıyı kesimlerinde etkisini sürdürecek olan yağışlar, pazar günü Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle sınırlı kalacak.

Yağışların yanı sıra, Ege Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar bekleniyor. Manisa, İzmir, Aydın ve Muğla gibi illerde yaşayan vatandaşların, rüzgarın olumsuz etkilerine karşı dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları önem taşıyor.

SARI KODLU UYARI VERİLEN İLLER VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ani ve kuvvetli yağışların yaratabileceği olumsuzluklara karşı 11 il için "sarı kod" uyarısı yayınladı. Bu iller şunlar: Artvin, Bolu, Giresun, Kastamonu, Rize, Sakarya, Trabzon, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce.

Yetkililer, bu illerde yaşayan vatandaşları sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında ortaya çıkabilecek kuvvetli rüzgar gibi durumlara karşı uyardı. Seyahat edecek olanların ve dışarıda vakit geçireceklerin, meteorolojik uyarıları takip etmeleri ve ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmaları büyük önem taşıyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU

Ülkenin en büyük üç şehrinde ise hava durumu şu şekilde olacak: İstanbul: Bugün ve cuma günü gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 29 derece civarında seyredecek. İstanbulluların dışarı çıkarken şemsiyelerini yanlarına almaları tavsiye ediliyor. Başkentte yağış beklenmiyor. Hava genellikle açık ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 29 derece civarında olacak. İzmir de yağışsız bir havaya sahip olacak. Güneşli ve açık bir gökyüzü beklenirken, en yüksek sıcaklık 31 derece civarında olacak. Bu sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde olmaya devam etse de, önceki günlere göre hafif bir düşüş gösterecek.

HAFTA SONU HAVA DURUMU

Hafta sonu ise yağışlar biraz daha yerel hale gelecek. Cumartesi günü Karadeniz'in iç ve kıyı kesimlerinde etkisini sürdürecek olan yağışlar, pazar günü Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle sınırlı kalacak. Diğer bölgelerde ise hava genel olarak açık ve güneşli olacak, bu da hafta sonu planları yapanlar için iyi bir haber.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!

18 EYLÜL 2025 PERŞEMBE

Haftanın ilk gününde Türkiye genelinde hava durumu oldukça değişken görünüyor. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yer yer bulutlu ve güneşli hava hakimken, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağış ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer alan illerde gök gürültüsü sembolü dikkat çekiyor. Sıcaklıklar batıda 25-27 derece civarında seyrederken, doğu illerinde 20-25 derece aralığında değişiyor.

19 EYLÜL 2025 CUMA

Cuma günü, yağışlı hava doğu bölgelerde etkisini sürdürüyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde yine yağış ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bununla birlikte, Marmara ve Ege'de hava durumu bir önceki güne göre daha açık ve güneşli hale geliyor. Batı bölgelerde sıcaklıklar 28-29 derecelere yükseliyor.

20 EYLÜL 2025 CUMARTESİ

Hafta sonunun ilk günü olan Cumartesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışların etkisini artırdığı görülüyor. Bu bölgelerin birçok ilinde gök gürültülü sağanak yağışlar devam ediyor. Buna karşın, Ege ve Akdeniz kıyılarında güneşli ve sıcak bir hava hakim olmaya devam ediyor. Bu bölgelerde sıcaklık 30 derecenin üzerine çıkıyor. İç Anadolu ve Orta Karadeniz'de ise parçalı bulutlu bir hava gözlemleniyor.

21 EYLÜL 2025 PAZAR

Pazar günü, Türkiye'nin batı ve güney kesimlerinde hava durumu iyice güneşlenmeye başlarken, yağışlar ülkenin kuzeydoğu ve doğu bölgelerinde etkisini sürdürüyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki illerde yerel sağanak yağışlar görülmeye devam ediyor. Batı bölgelerdeki güneşli hava sayesinde sıcaklıklar da artış gösteriyor.

22 EYLÜL 2025 PAZARTESİ

Haftanın son tahmin gününde, Türkiye genelinde havanın belirgin bir şekilde düzeldiği görülüyor. Yağışlı hava ülkenin büyük bir kısmını terk ediyor ve Türkiye genelinde güneşli veya parçalı bulutlu bir hava hakim oluyor. Batı ve güney kıyılarında sıcaklıklar 30-36 derece aralığında oldukça yüksek seyrediyor. Doğu bölgelerdeki yağışlar yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakıyor. Genel olarak, haftanın sonuna doğru sıcaklıkların yükseldiği ve yağışların azaldığı gözlemleniyor.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bugün 18 Eylül 2025 Perşembe günü Türkiye'de hava durumu oldukça hareketli. Gündüzden akşama doğru farklı bölgelerde yağış ve rüzgar etkisini gösteriyor. İşte günün saatlik hava durumu tahminleri:

SABAH (06:00 - 12:00)

Sabah saatlerinde batı bölgelerde hava genellikle açık ve güneşli başlıyor. Ancak, Marmara'nın kuzeyinde ve Batı Karadeniz'de bulutluluk artıyor. Bursa, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde hafif sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Sakarya ve Kocaeli arasında gök gürültüsü ve kuvvetli rüzgar sembolleri dikkat çekiyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında güneşli bir hava hâkimken, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da parçalı bulutlu bir gökyüzü görülüyor. Rüzgar, Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında 40-60 km/sa hızında esecek.

ÖĞLE (12:00 - 18:00)

Öğle saatlerinden itibaren hava durumu daha da değişken bir hal alıyor. Manisa, İzmir ve Uşak çevrelerinde kuvvetli rüzgar etkisini artırırken, Balıkesir, Bursa ve Yalova'nın kuzey kesimlerinde sağanak yağışlar devam ediyor. Yağışın en yoğun olması beklenen bölge ise Bolu, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop'un bulunduğu Batı Karadeniz kıyıları. Bu bölgede kuvvetli yağış ve gök gürültülü sağanak uyarısı bulunuyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da da yer yer yağışlar görülüyor, özellikle Gümüşhane, Giresun, Erzurum ve Ağrı illerinde rüzgar yön değiştirerek doğudan esmeye başlıyor. Rüzgar hızı birçok bölgede 40-60 km/sa civarında seyredecek.

AKŞAM (18:00 - 24:00)

Akşam saatlerine doğru yağışlar Batı Karadeniz'in iç kesimlerine çekilirken, doğu bölgelerde etkisini artırıyor. Kahramanmaraş, Adana ve Osmaniye çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışlar, özellikle Adana çevresinde kuvvetli olabilir. Öte yandan, Doğu Karadeniz'de Trabzon ve Artvin çevreleri ile Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars ve Ağrı civarında kuvvetli yağış ve gök gürültüsü sembolleri dikkat çekiyor. Rüzgar, genel olarak kuzey yönlerden esmeye devam ederken, Ege kıyılarında 40-60 km/sa hızıyla etkisini sürdürecek.

GECESİ (00:00 - 06:00)

Gece saatlerinde yağışlı hava, Batı ve Orta Karadeniz'i terk ederek doğu bölgelerde yoğunlaşıyor. Giresun, Rize, Artvin, Kars, Erzurum ve Ağrı çevrelerinde sağanak yağışlar etkili olacak. Bolu, Karabük ve Bartın çevrelerindeki yağışlar ise hafif bir şekilde devam edebilir. Manisa, İzmir ve Aydın'da hava açık ve güneşli. Türkiye'nin diğer büyük bir bölümünde ise parçalı bulutlu bir gökyüzü hâkim olacak. Rüzgarın etkisi azalırken, genel olarak hava sakinleşmeye başlayacak.

İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın illeri ile Kastamonu, Bolu ve Karabük'ün kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli, zamanla Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, doğu kesimlerde mevsim normallerinin (1-3 derece) üzerinde, iç kesimlerde normarmallerinin (1-3 derece) altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz Bölgelerinde kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın illeri ile Kastamonu, Bolu ve Karabük'ün kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), zamanla Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz Bölgelerinde kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 27°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı az bulutlu, doğusunun parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 28°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzeyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 23°C

Pazrçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 25°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak, Bartın illeri ile Kastamonu, Bolu ve Karabük'ün kuzey ilçerlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Orta Karadeniz'de kuzeyli, Doğu Karadeniz'in güneyinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kuvvetli yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlı

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kuvvetli yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 27°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 32°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu