Meteoroloji’den 39 il için yağış uyarısı! İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? Sarı kodlu alarm!

ANADOLU'DA YAĞMUR VAR
Yurdun iç kesimlerinde ise yağışlı hava etkisini sürdürüyor: "İç Anadolu'nun büyük kısmında yağışlar görülecek. Ankara, Eskişehir, Kütahya, Konya, Niğde ve Aksaray çevrelerinde gün içinde yağmur bekleniyor. Ancak bu yağışlar geceye kalmadan etkisini kaybedecek."
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Bolu ve Çankırı çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İllerdeki hava durumu şöyle:
BALIKESİR °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah saatlerinde batı kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
SAKARYA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
MUĞLA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde batısı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 32°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
ANKARA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık