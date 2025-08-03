Meteoroloji’den 39 il için yağış uyarısı! İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? Sarı kodlu alarm!

Meteoroloji’den 39 il için yağış uyarısı yapıldı… Yurdun birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. ‘İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?’ sorusu da yanıt buldu. Bugün 4 il için ise sarı kodlu alarm verildi. İşte yurttaki hava durumu ve sıcaklık tahminleri…

Meteoroloji’den 39 il için yağış uyarısı! İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? Sarı kodlu alarm!

Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı yapıldı. Buna göre; kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu (Karaman, Aksaray ve Sivas hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Muğla, Adana, Osmaniye ve Amasya çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyıları, Antalya'nın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den 39 il için yağış uyarısı! İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? Sarı kodlu alarm!

4 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

Öte yandan bugün için Meteoroloji tarafından 4 il için sarı kodlu alarm verildi. Yağış uyarısı yapılan iller sırasıyla Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu oldu.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sıcaklıklarla ilgili açıklama yaptı. Şen, 'Haziran sonunda bir, Temmuz'da ise üç sıcak hava dalgası yaşandı. Bu dönemlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin 7-8 derece üzerindeydi. Şimdi bu etkiden çıkıyoruz.

Meteoroloji’den 39 il için yağış uyarısı! İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? Sarı kodlu alarm!

İstanbul'da özellikle Bakırköy, Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında sabah yağış görüldü. Yağmur kısa sürede kuzeye doğru ilerleyip kayboldu. Gün içinde Anadolu yakasının doğusunda tekrar yerel yağış olabilir ancak genel olarak İstanbul'da önemli bir yağış beklenmiyor' dedi.

Meteoroloji’den 39 il için yağış uyarısı! İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? Sarı kodlu alarm!

ANADOLU'DA YAĞMUR VAR

Yurdun iç kesimlerinde ise yağışlı hava etkisini sürdürüyor: "İç Anadolu'nun büyük kısmında yağışlar görülecek. Ankara, Eskişehir, Kütahya, Konya, Niğde ve Aksaray çevrelerinde gün içinde yağmur bekleniyor. Ancak bu yağışlar geceye kalmadan etkisini kaybedecek."

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Bolu ve Çankırı çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji’den 39 il için yağış uyarısı! İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? Sarı kodlu alarm!

İllerdeki hava durumu şöyle:

BALIKESİR °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah saatlerinde batı kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

SAKARYA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

MUĞLA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den 39 il için yağış uyarısı! İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? Sarı kodlu alarm!

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde batısı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ANKARA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık