Meteoroloji’den 39 il için yağış uyarısı! İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? Sarı kodlu alarm!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Bolu ve Çankırı çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Yurdun iç kesimlerinde ise yağışlı hava etkisini sürdürüyor: "İç Anadolu'nun büyük kısmında yağışlar görülecek. Ankara, Eskişehir, Kütahya, Konya, Niğde ve Aksaray çevrelerinde gün içinde yağmur bekleniyor. Ancak bu yağışlar geceye kalmadan etkisini kaybedecek."

İllerdeki hava durumu şöyle:

BALIKESİR °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah saatlerinde batı kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

SAKARYA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

MUĞLA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı