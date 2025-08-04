Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul'a 2 günlük sağanak geliyor! O tarihlere dikkat

İstanbul, mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların ardından nihayet serinliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı güncel hava durumu raporuna göre, İstanbulluları bu hafta iki günlük gök gürültülü sağanak yağış bekliyor. Kent genelinde etkili olacak yağışlar, özellikle haftanın ikinci yarısında o günlerde daha da etkisini gösterecek. İşte detaylar...

Meteoroloji’den kritik uyarı! İstanbul’a 2 günlük sağanak geliyor! O tarihlere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. İstanbul için yapılan değerlendirmelerde, kentte bu hafta perşembe (8 Ağustos) ve cuma (9 Ağustos) günleri gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji’den kritik uyarı! İstanbul’a 2 günlük sağanak geliyor! O tarihlere dikkat

Geçtiğimiz günlerde mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklarla bunalan İstanbul halkı, kısa süreli lokal yağışlarla biraz olsun serinlemişti. Ancak Meteoroloji'den gelen yeni açıklama, daha kuvvetli bir yağış sisteminin yaklaştığını gösteriyor.

Meteoroloji’den kritik uyarı! İstanbul’a 2 günlük sağanak geliyor! O tarihlere dikkat

YAĞIŞLAR SADECE İSTANBUL'LA SINIRLI DEĞİL

Meteoroloji'nin yayımladığı 5 günlük tahmin raporuna göre, sadece İstanbul değil; Marmara Bölgesi'nin genelinde, Karadeniz kıyılarında ve bazı İç Anadolu illerinde de sağanak yağışlar bekleniyor. Uzmanlar, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji’den kritik uyarı! İstanbul’a 2 günlük sağanak geliyor! O tarihlere dikkat

HAVA SICAKLIKLARI NORMALE DÖNDÜ

İstanbul'da geçtiğimiz haftalarda 35 dereceleri bulan sıcaklıklar, yeni haftayla birlikte mevsim normallerine geriledi. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının 28-30 derece civarında seyretmesi beklenirken, nem oranının yüksekliği nedeniyle hissedilen sıcaklık daha fazla olacak.

Meteoroloji’den kritik uyarı! İstanbul’a 2 günlük sağanak geliyor! O tarihlere dikkat

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU AÇIKLADI!

5 AĞUSTOS 2025 SALI

Salı günü Türkiye genelinde hava genellikle parçalı bulutlu olacak. Batı ve güney kesimlerde sıcaklıklar 30'lu derecelerin ortasında seyrederken, bazı bölgelerde sağanak yağışlar görülecek. Özellikle Trakya ve Marmara'nın kuzeyinde gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde ise hava sıcaklıkları 30 derecenin altında kalırken, yer yer sağanak yağışlar etkili olacak. İstanbul'da sıcaklık 32 derece, Ankara'da 34 derece, İzmir'de 36 derece civarında olacak.

Meteoroloji’den kritik uyarı! İstanbul’a 2 günlük sağanak geliyor! O tarihlere dikkat

6 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA

Çarşamba günü de sağanak yağışlar devam edecek. Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. İç Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıklar yüksek seyretmeye devam ederken, diğer bölgelerde mevsim normallerinde olacak. İstanbul'da sıcaklık 33 derece, Ankara'da 35 derece, İzmir'de 37 derece civarında olacak.

Meteoroloji’den kritik uyarı! İstanbul’a 2 günlük sağanak geliyor! O tarihlere dikkat

7 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE

Perşembe günü yağışların etkisi azalmaya başlayacak. Yalnızca Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yerel sağanaklar görülecek. Ülke genelinde hava sıcaklıkları yükselişe geçecek. Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıklar 40 derecelere yaklaşırken, iç ve doğu bölgelerde de sıcaklık artışları yaşanacak. İstanbul'da sıcaklık 34 derece, Ankara'da 37 derece, İzmir'de 39 derece civarında olacak.

Meteoroloji’den kritik uyarı! İstanbul’a 2 günlük sağanak geliyor! O tarihlere dikkat

8 AĞUSTOS 2025 CUMA

Cuma günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki sağanak yağışlar devam ederken, Marmara'nın kuzeydoğusu ve iç bölgelerde de hafif yağış geçişleri görülebilir. Ülke genelinde hava sıcaklıkları yüksek seyretmeyi sürdürecek. Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar 40 derece ve üzerine çıkabilir. İstanbul'da sıcaklık 33 derece, Ankara'da 35 derece, İzmir'de 37 derece civarında olacak.

Meteoroloji’den kritik uyarı! İstanbul’a 2 günlük sağanak geliyor! O tarihlere dikkat

9 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ

Hafta sonunun ilk gününde, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki yağışlar yerel olarak devam edecek. Ülkenin geri kalanında hava parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar yüksek seyretmeye devam edecek, özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında hissedilen sıcaklıklar bunaltıcı olabilir. İstanbul'da sıcaklık 32 derece, Ankara'da 34 derece, İzmir'de 38 derece civarında olacak.

Meteoroloji’den kritik uyarı! İstanbul’a 2 günlük sağanak geliyor! O tarihlere dikkat

YURT GENELİNDE BUGÜN HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...

4 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ SABAH (06:00-12:00)

Bugün sabah saatlerinde Türkiye genelinde hava parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken, ülkenin birçok yerinde güneş yüzünü gösterecek. Karadeniz Bölgesi'nin doğu kesimlerinde, özellikle Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin civarında gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise yağış beklenmiyor.

Meteoroloji’den kritik uyarı! İstanbul’a 2 günlük sağanak geliyor! O tarihlere dikkat

4 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ ÖĞLE (12:00-18:00)

Öğle saatlerinde yağışlı hava, Karadeniz Bölgesi'nin yanı sıra İç Ege ve Akdeniz'in batı kesimlerine de yayılacak. Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Antalya ve Mersin'de gökgürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Yağış alan bölgelerde ani su baskınları ve sel riskine karşı dikkatli olunması gerekiyor. Ülkenin kalanında hava parçalı bulutlu ve güneşli olmaya devam edecek.

Meteoroloji’den kritik uyarı! İstanbul’a 2 günlük sağanak geliyor! O tarihlere dikkat

4 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ AKŞAM (18:00-24:00)

Akşam saatlerinde yağışlı hava etkisini sürdürecek. Karadeniz'in doğusundaki ve Akdeniz'in batısındaki yağışlar devam ederken, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur gibi İç Ege şehirlerinde de sağanak yağış bekleniyor. Bu saatlerde hava sıcaklıkları düşmeye başlayacak. Ülkenin diğer bölgelerinde ise parçalı bulutlu ve güneşli hava etkili olacak.

Meteoroloji’den kritik uyarı! İstanbul’a 2 günlük sağanak geliyor! O tarihlere dikkat

5 AĞUSTOS 2025 SALI GECE YARISI (00:00-06:00)

Gece saatlerinde yağışlar Karadeniz'in doğusunda ve Akdeniz'in batı kesimlerinde devam edecek. Yağış alan bölgelerde hava sıcaklıkları biraz daha düşecek. Diğer bölgelerde ise hava açık ve az bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar düşeceği için serin bir hava bekleniyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde gece saatleri serin geçecek.

İŞTE İL İL BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU!

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 37°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ISPARTA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 33°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Parçalı bulutlu, zamanla güney kesimleri çok bulutlu

KONYA °C, 32°C

Parçalı bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimleri çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ARTVİN °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı, doğu kesimleri çok bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 39°C

Az bulutlu

VAN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık