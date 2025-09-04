MSB görüntüleri paylaştı: Halit Yukay’ın naaşı böyle çıkartıldı
Marmara Denizi'nde teknesi parçalanmış ve batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedeni 30 gün sonra denizden çıkarılırken, Milli Savunma Bakanlığı, Yukay’ın naaşının denizden çıkartılma çalışmalarına dair görüntüleri paylaştı. Bakanlık, “Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Alemdar ve TCG Işın arama kurtarma gemilerimizin ROV cihazları ile 90 saat ve dalgıçlarımızın 12 saatlik dalışları ile yapılan ortak çalışmaları sonucunda çıkarılarak Sahil Güvenlik ekiplerine teslim edildi” bilgisini verdi.
4 Ağustos'ta teknesi parçalanan iş insanı Halit Yukay'ın cesedi, yaklaşık bir ay sonra denizden çıkarıldı. Denizin 68 metre derinliğinde bulunan ceset için titiz bir çalışma yürütüldü.
Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "4 Ağustos'ta Marmara Denizi'nde kaybolan iş insanının naaşı 3 Eylül'de Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Alemdar ve TCG Işın arama kurtarma gemilerimizin ROV cihazları ile 90 saat ve dalgıçlarımızın 12 saatlik dalışları ile yapılan ortak çalışmaları sonucunda çıkarılarak Sahil Güvenlik ekiplerine teslim edilmiştir" dedi.
MSB, Halit Yukay'ın naaşının çıkartılmasına yönelik çalışmaların görüntülerini paylaştı | Video
HALİT YUKAY 31 GÜN SONRA ÇIKARILDI!
Graywolf isimli yatıyla 4 Ağustos'ta Yalova'dan denize açılan Halit Yukay, teknesinin Marmara Denizi'nde batmasıyla kayboldu. Arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 23 Ağustos'ta Erdek açıklarında, denizin 68 metre derinliğinde bir ceset tespit edildi. Ancak deniz akıntısı ve görüş koşullarının olumsuz olması nedeniyle cesedin çıkarılması gecikti.