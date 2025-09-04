Video Yaşam MSB, Halit Yukay'ın naaşının çıkartılmasına yönelik çalışmaların görüntülerini paylaştı | Video
MSB, Halit Yukay'ın naaşının çıkartılmasına yönelik çalışmaların görüntülerini paylaştı | Video

MSB, Halit Yukay'ın naaşının çıkartılmasına yönelik çalışmaların görüntülerini paylaştı | Video

04.09.2025 | 12:24

Marmara Denizi'nde teknesi parçalanmış ve batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedeni 30 gün sonra denizden çıkarılırken, Milli Savunma Bakanlığı, Yukay’ın naaşının denizden çıkartılma çalışmalarına dair görüntüleri paylaştı.

