MSB, Halit Yukay'ın naaşının çıkartılmasına yönelik çalışmaların görüntülerini paylaştı | Video
Marmara Denizi'nde teknesi parçalanmış ve batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedeni 30 gün sonra denizden çıkarılırken, Milli Savunma Bakanlığı, Yukay’ın naaşının denizden çıkartılma çalışmalarına dair görüntüleri paylaştı.
