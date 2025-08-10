Müsilaj ile mücadelede yeni adım! Bakan Murat Kurum açıkladı: 7 istasyonda popülasyonları izlenecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ÇAYIR-İZ ve PİNA-İZ projeleri ile Marmara Denizi'nde pina midyeleri ve deniz çayırlarının popülasyonunu artırarak, müsilajla mücadeleye biyolojik katkı sağladıklarını açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi'nde müsilajla mücadele kapsamında deniz ekosistemini iyileştirmeye yönelik yeni projeleri hayata geçiriyor.
Denizlerin akciğeri olarak bilinen ve 1 metrekare alanda fotosentez yoluyla 4-20 litre arasında oksijen üretme potansiyeline sahip olan deniz çayırları ile saatte 6 litre deniz suyunu filtreleyerek temizleyebilen, nesli tehlike altındaki pina midyelerini koruma altına aldı.
Bakanlık, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi iş birliğiyle geçen yıl başlatılan MAR-ÇAYIR ve MAR-PİNA projelerinin devamı olarak bu yıl ÇAYIR-İZ ve PİNA-İZ izleme projelerini başlattı. ÇAYIR-İZ Projesi kapsamında; 8 istasyonda yürütülecek bilimsel izleme faaliyetleri ile deniz çayırlarının ekolojik durumu düzenli olarak değerlendirilecek.