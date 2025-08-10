Müsilaj ile mücadelede yeni adım! Bakan Murat Kurum açıkladı: 7 istasyonda popülasyonları izlenecek

7 İSTASYONDA POPÜLASYONLARI İZLENECEK

PİNA-İZ Projesi kapsamında, dünyada hayatta kalan tek sağlıklı popülasyonunun Marmara Denizi'nde olduğu belirlenen pina midyeleri yakın takibe alındı. Erdek Körfezi'nde yeni pina birey katılımının yoğun olduğu alanı, deniz çayırlarıyla kaplı bir habitatı ve kumlu bir habitatı kapsayan toplam 200 metrekarelik alanda yaşayan tüm pinalar markalandı. Her ay büyüme durumları, larva bolluğu, yeni birey katılımı ve sağlık durumları izlenecek. Yine proje kapsamında Marmara Denizi'nin tamamını temsil edecek şekilde seçilmiş 7 istasyonda, pina popülasyonunun sağlık durumu, ölüm oranları ve yeni birey katılımı ile çevresel değerlerdeki iyileşme potansiyeli takip edilecek.