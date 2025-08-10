Video Haber Bakan Kurum: "Pina ve deniz çayırları Marmara'ya nefes oluyor" | Video
Bakan Kurum:

Bakan Kurum: "Pina ve deniz çayırları Marmara'ya nefes oluyor" | Video

10.08.2025 | 12:34

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Pina ve deniz çayırları Marmara'ya nefes oluyor. Pina midyeleri saatte 6 litre deniz suyunu temizliyor" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi'nde müsilajla mücadele kapsamında deniz ekosistemini iyileştirmeye yönelik yeni projeleri hayata geçiriyor. Bu çerçevede, denizlerin akciğeri olarak bilinen ve 1 metrekare alanda fotosentez yoluyla 4-20 litre arasında oksijen üretme potansiyeline sahip olan deniz çayırları ile saatte 6 litre deniz suyunu filtreleyerek temizleyebilen nesli tehlike altındaki pina midyeleri koruma altına alındı.

MARKALANAN PİNA MİDYELERİNE BAKANLIK TAKİBİ
Bakanlık, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi iş birliğiyle geçen yıl başlatılan MAR-ÇAYIR ve MAR-PİNA projelerinin devamı olarak bu yıl ÇAYIR-İZ ve PİNA-İZ izleme projelerini başlattı. ÇAYIR-İZ Projesi kapsamında 8 istasyonda yürütülecek bilimsel izleme faaliyetleri ile deniz çayırlarının ekolojik durumu düzenli olarak değerlendirilecek.

PİNALARIN 7 İSTASYONDA POPÜLASYONLARI İZLENECEK
PİNA-İZ Projesi kapsamında ise dünyada hayatta kalan tek sağlıklı popülasyonunun Marmara Denizi'nde olduğu belirlenen pina midyeleri yakın takibe alındı. Erdek Körfezi'nde yeni pina birey katılımının yoğun olduğu alanı, deniz çayırlarıyla kaplı bir habitatı ve kumlu bir habitatı kapsayan toplam 200 metrekarelik alanda yaşayan tüm pinalar markalandı. Her ay büyüme durumları, larva bolluğu, yeni birey katılımı ve sağlık durumları izlenecek. Yine proje kapsamında Marmara Denizi'nin tamamını temsil edecek şekilde seçilmiş 7 istasyonda pina popülasyonunun sağlık durumu, ölüm oranları ve yeni birey katılımı ile çevresel değerlerdeki iyileşme potansiyeli takip edilecek.

"MÜSİLAJLA MÜCADELEYE BİYOLOJİK KATKI SAĞLIYORUZ"
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından pina midyeleri ve deniz çayırlarıyla ilgili görüntülü paylaşım yaparak, "Pina ve deniz çayırları Marmara'ya nefes oluyor. Pina midyeleri saatte 6 litre deniz suyunu temizliyor. Deniz çayırları ise 1 metrekare alanda 20 litreye kadar oksijen üretiyor. ÇAYIR-İZ ve PİNA-İZ projelerimizle yakın takibe aldığımız bu canlıların popülasyonunu artırıp, müsilajla mücadeleye biyolojik katkı sağlıyoruz" mesajını verdi.
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Dr. Hacı Abdullah Uçan da bu projelerin müsilajla mücadele çalışmaları kapsamında devreye alınan Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'na destek olacağını, Marmara'nın ekosisteminin iyileştirilmesine büyük katkı sağlayacağını belirtti. Uçan, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü olarak Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin eşsiz yaşamsal döngüsünün devamını sağlamak adına yürütülen bilimsel çalışmalara önümüzdeki yıllarda da devam edileceğinin altını çizdi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Kurum: Pina ve deniz çayırları Marmara’ya nefes oluyor | Video 01:20
Bakan Kurum: "Pina ve deniz çayırları Marmara'ya nefes oluyor" | Video 10.08.2025 | 12:34
SON DAKİKA! Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı | Video 01:14
SON DAKİKA! Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı | Video 10.08.2025 | 09:03
İstanbul’da Gazze’ye umut ışığı ol yürüyüşü 00:24
İstanbul'da "Gazze'ye umut ışığı ol" yürüyüşü 09.08.2025 | 20:58
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail ateşkes girişimlerini ısrarla sabote ediyor | Video 33:36
Dışişleri Bakanı Fidan: "İsrail ateşkes girişimlerini ısrarla sabote ediyor" | Video 09.08.2025 | 14:36
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar 22:59
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar 08.08.2025 | 19:25
Nihat Hatipoğlu | Tasavvufu doğru anlamalıyız 06:08
Nihat Hatipoğlu | Tasavvufu doğru anlamalıyız 08.08.2025 | 17:01
Mahmut Övür | 600 milyon dolar soğuk cüzdanla mı kaçırıldı? 03:53
Mahmut Övür | 600 milyon dolar soğuk cüzdanla mı kaçırıldı? 08.08.2025 | 16:59
Yavuz Donat | Öteki Türkiye 09:57
Yavuz Donat | Öteki Türkiye 08.08.2025 | 16:55
Kerem Alkin | Türk ihracatçısına ‘erken’ uyarı 04:43
Kerem Alkin | Türk ihracatçısına ‘erken’ uyarı 08.08.2025 | 16:51
Bakan Kurum: 300 bininci konutu Eylül’de teslim edeceğiz | Video 05:46
Bakan Kurum: "300 bininci konutu Eylül'de teslim edeceğiz" | Video 08.08.2025 | 14:39
Meclis’te ’Terörsüz Türkiye’ mesaisi! | Video 04:05
Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' mesaisi! | Video 08.08.2025 | 14:29
Bakan Bayraktar A Haber’de açıkladı: Suriye’ye gaz sevkiyatı hibe değil ticaret | Video 44:30
Bakan Bayraktar A Haber'de açıkladı: "Suriye'ye gaz sevkiyatı hibe değil ticaret" | Video 08.08.2025 | 11:59
İsrail’den Gazze’yi işgal planına onay! Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber’de değerlendirdi | Video 18:09
İsrail’den Gazze’yi işgal planına onay! Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber’de değerlendirdi | Video 08.08.2025 | 11:03
İstanbul’da uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı | Video 00:54
İstanbul’da uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı | Video 08.08.2025 | 08:42
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar 21:44
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar 07.08.2025 | 19:00
Yavuz Donat | Devlet baba 07:21
Yavuz Donat | Devlet baba 07.08.2025 | 16:36
Senegal Başbakanı Ankara’da | Video 09:21
Senegal Başbakanı Ankara'da | Video 07.08.2025 | 16:32
Özlem Doğaner | Bitmeyen savaşlar ekonominin en büyük tehdidi 04:47
Özlem Doğaner | Bitmeyen savaşlar ekonominin en büyük tehdidi 07.08.2025 | 16:28
Okan Müderrisoğlu | Suriye’nin kuzey doğusu ve SDG-İmralı senaryosu! 04:57
Okan Müderrisoğlu | Suriye’nin kuzey doğusu ve SDG-İmralı senaryosu! 07.08.2025 | 16:21
Bercan Tutar | Çözüm Filistin’i tanımakta değil İsrail’i tanımamakta 03:51
Bercan Tutar | Çözüm Filistin’i tanımakta değil İsrail’i tanımamakta 07.08.2025 | 16:19

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY