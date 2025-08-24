Osmanlı'nın kayıp gemisi Akdeniz'de bulundu! 17. yy'dan kalma... "Bir deniz müzesini dolduracak kadar..."

DÜNYA SUALTI ARKEOLOJİSİNİN EN ÇARPICI ÖRNEKLERİNDEN

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımla duyurduğu buluntular için dünya su altı arkeolojisinin en çarpıcı buluntularından biri olduğu vurgusunu yaptı. Bakan Ersoy, Akdeniz'de ulaşılan batık ile ilgili olarak yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Ecdadımızın izini sadece karada değil, denizlerde de sürüyoruz." Bakanlığımızın 'Geleceğe Miras Projesi' ile eşsiz mirasımızı koruyarak gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Bu vizyonun en çarpıcı örneklerinden biri de Akdeniz'in derinliklerinde yüzyıllar sonra gün yüzüne çıkan Osmanlı batığıdır.