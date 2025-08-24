Osmanlı'nın kayıp gemisi Akdeniz'de bulundu! 17. yy'dan kalma... "Bir deniz müzesini dolduracak kadar..."
Akdeniz'in derin sularında yürütülen Kızlan Osmanlı Batığı Sualtı Kazısı'nda yüzyıllardır kayıp olan bir Osmanlı gemisi ve içindeki eşsiz hazineler gün yüzüne çıkarıldı. Bir çatışma sonrası battığı düşünülen gemi, askeri mühimmatından gündelik eşyalarına kadar birçok tarihi eseri günümüze taşıdı.
Akdeniz'in derinliklerinde ulaşılan Osmanlı gemisi, çatışmada vuruldu, kıyıya sürüklendi, alevler içinde battı ve yüzyıllar sonra kayıp eserleriyle birlikte yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Tarihin sırlarını Akdeniz'de tek tek ortaya döken Osmanlı'nın kayıp gemisi, ilkleriyle arkeoloji tarihine geçti.
Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras projesi kapsamında yürütülen Kızlan Osmanlı Batığı Sualtı Kazısında bu yıl ulaşılan buluntular tarihe ışık tuttu.
Osmanlı'nın kayıp gemisi Akdeniz'de bulundu | Video
Akdeniz'in karanlık sularında, Prof. Dr. Harun Özdaş'ın başkanlığı ve Doç. Dr. Nilhan Kızldağ'ın yardımcılığında yürütülen çalışmalar, Türkiye'nin sualtı arkeolojisinde ulaştığı liderliği bir kez daha ortaya koydu.
DÜNYA SUALTI ARKEOLOJİSİNİN EN ÇARPICI ÖRNEKLERİNDEN
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımla duyurduğu buluntular için dünya su altı arkeolojisinin en çarpıcı buluntularından biri olduğu vurgusunu yaptı. Bakan Ersoy, Akdeniz'de ulaşılan batık ile ilgili olarak yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Ecdadımızın izini sadece karada değil, denizlerde de sürüyoruz." Bakanlığımızın 'Geleceğe Miras Projesi' ile eşsiz mirasımızı koruyarak gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Bu vizyonun en çarpıcı örneklerinden biri de Akdeniz'in derinliklerinde yüzyıllar sonra gün yüzüne çıkan Osmanlı batığıdır.