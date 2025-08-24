Osmanlı'nın kayıp gemisi Akdeniz'de bulundu | Video

Akdeniz'in derin sularında yürütülen Kızlan Osmanlı Batığı Sualtı Kazısı'nda yüzyıllardır kayıp olan bir Osmanlı gemisi ve içindeki eşsiz hazineler gün yüzüne çıkarıldı. Bir çatışma sonrası battığı düşünülen gemi, askeri mühimmatından gündelik eşyalarına kadar birçok tarihi eseri günümüze taşıdı.