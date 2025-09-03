Özgür Özel gidiyor Kemal Kılıçdaroğlu mu geliyor? İstanbul kararı sonrası gözler Kurultay davasında: Hukukçular değerlendirdi!
Cumhuriyet Halk Partisi, sadece çöp çamur çukur değil aynı zamanda yolsuzluk demekti… Belediyelerindeki yolsuzluk skandalları ortaya çıkan CHP’de yeni gündem, İstanbul İl Kongresi ve Kurultay davası kriziydi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kirli para trafiğinin döndüğü CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’ni iptal edilerek Özgür Çelik’in yerine Gürsel Tekin’i görevlendirdi. Bunun üzerine gözler 15 Eylül’de yapılacak Kurultay davasına kilitlendi. Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu süreci değerlendirdi. Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nin İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararını gerekçe gösterebileceğini söyledi ve Özgür Özel yönetiminin görevden uzaklaştırılabileceğine dikkat çekti.
Belediyelerindeki yolsuzluk çarkı birer birer ortaya çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler 15 Eylül'deki kurultay davasına kilitlendi. Dün ise İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kirli para trafiğinin döndüğü CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'ni iptal edilerek Özgür Çelik'in yerine Gürsel Tekin'i görevlendirdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mahkeme kararını hiçe sayarak Gürsel Tekin'in partiden ihraç edildiğini, bundan sonra partiden görevi kabul edecek her ismin de aynı şekilde ihraç edileceğini belirtti.
Özgür Özel gidiyor Kemal Kılıçdaroğlu mu geliyor? İstanbul kararı sonrası gözler Kurultay davasında! | Video
CHP'de yaşanan bu gelişmeler üzerine herkes CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve geri dönüp dönmeyeceğini merak etti. Süreci değerlendiren Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nin İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararını gerekçe gösterebileceğini söyledi. CHP'yi bundan sonra bekleyen süreci AHaber ekranlarında özetledi: