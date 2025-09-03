Özgür Özel gidiyor Kemal Kılıçdaroğlu mu geliyor? İstanbul kararı sonrası gözler Kurultay davasında: Hukukçular değerlendirdi!

15 Eylül'deki davayı kesinlikle etkiler. Bir hukukçu olarak etkileyeceğini düşünüyorum. Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi tedbirle ilgili talebi reddetmişti. Henüz yaklaşık ispata yakın delil ve kanıt olmadığı gerekçesiyle tedbir kararı vermemişti.

Dünkü karar bir mahkeme kararı. Mahkemeler birbirlerinin kararlarından etkilenip bunu gerekçe yapabilirler. Ana kurultaya giden 196 delegenin seçimine ilişkin şaibe olduğuna dair bir uzaklaştırma verildi. Hem 196 delege hem de İstanbul İl Başkanlığı yönetimi hakkında. Şimdi Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi 15 Eylül'de Özgür Özel'in ve yönetiminin seçiminde yer alan bu 196 delegenin şaibeli olduğuna ilişkin bu verilen mahkeme kararını gerekçe yaparak esasa ilişkin esasa ilişkin davayı sonuçlandırmaya bilir ama aynı şekilde bu kez tedbiren Özgür Özel ve arkadaşlarının geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına ilişkin bir tedbir kararı verebilir. Bunun şartları şu anda doğmuştur.

GENEL BAŞKAN ÖZGÜR ÖZEL GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILACAK MI?

Bu geçici uzaklaştırma kararlarının doğal sonucudur. Mevcut yönetimin ve bu yönetimde olan genel başkan ve parti meclisinin tamamının görevden uzaklaştırılmasına ilişkin karar aynı şekilde ara karar ve tedbir kararı doğal olarak o yönetimin almış olduğu ileriye dönük olan kararları da tabi ki askıya alır. Bu zaten mahkeme kararlarının doğal sonucudur.

Bu karar bu şekilde ara karar oluşturabilir. Dünkü kararın çok tartışmalı olan kısmını ben şöyle bir netleştirmek isterim. YSK kararları bağlayıcıdır. YSK kararlarına karşı evet itiraz yolu kapalıdır. Ancak Siyasi Partiler Kanunu'nun 122. maddesinde "Siyasi partiler kanununda yer almayan bazı hususlarda medeni ve dernekler kanununun aykırı olmayan hükümler uygulanır" denir.