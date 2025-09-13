Özgür Özel’in karnesi kırıklarla dolu: Fişlemeler, ihraçlar, linç kampanyaları, keyfi görevden almalar!

Halihazırdaki kongreler takvimi kapsamında genel merkezin işaret ettiği listelere muhalif olan örgüt temsilcileri de bir bir görevden el çektirildi. Bu isimlerden biri de CHP Çiğli Gençlik Kolları Başkanı Can Özdemir oldu.

GAZETECİLERE BASKI CHP yönetimi son 2 yılda, partiye yakın gazetecilere de baskı uygulamaktan geri durmadı. Özgür Özel'in geçen sene eleştirel tutumları sebebiyle Tolgahan Erdoğan ve Enver Aysever gibi gazetecileri mahkemeye verdiği ortaya çıkmıştı.