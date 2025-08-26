Rus yüzücü Boğaz’da nasıl kayboldu? Karısı İstanbul’a geldi! Yeni detaylara ulaşıldı!

YÜZMEDE DÜNYA REKORTMENİ

Yetkililerin eşini bulmak için her türlü çabayı göstereceklerini belirttiklerini ifade eden Antonina, organizatörlerin de her türlü çabayı göstereceklerini sözlerine ekledi. Ayrıca yüzmede dünya rekortmeni olduğu belirtilen Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un ülkesinde yüzme okulu sahibi olduğu öğrenildi. Yüzücünün öğrencileri de endişeli olduklarını söyledi.