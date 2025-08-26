Rus yüzücü Boğaz’da nasıl kayboldu? Karısı İstanbul’a geldi! Yeni detaylara ulaşıldı!
Rus yüzücü Nikolai Svechnikov İstanbul Boğazı’ndaki yüzme yarışına katıldı. Ancak sudan bir daha çıkmadı. Ekipler arama çalışması başlattı. Yüzücünün eşi ise haberi alır almaz 9 aylık bebeğini Moskova’da bırakıp İstanbul’a geldi. Kayıp eşi hakkında şunları söyledi...
Üzücü olay dün sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'nda meydana geldi... Beykoz Kanlıca'da başlayan yarış, Kuruçeşme'de sona erdi. Fakat Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un karaya çıkamadığı tespit edildi.
3 bin yarışmacıdan sadece Svechnikov'un çıkmaması üzerine durum polise bildirildi.
Rus yüzücü Boğaz'da nasıl kayboldu? Yeni detaylara ulaşıldı | Video
Bunun üzerine İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Ekipler İstanbul Boğazı'nda çalışma başlattı. Rus yüzücünün eşi Antonina Svechnikov da haberi alır almaz ilk uçakla Türkiye'ye geldi. 9 aylık yavrusunu Moskova'da bırakan gözü yaşlı kadın, eşinin bulunması için umutlu olduğunu söyledi.