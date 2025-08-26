Rus yüzücü Boğaz’da nasıl kayboldu? Karısı İstanbul’a geldi! Yeni detaylara ulaşıldı!

Rus yüzücü Nikolai Svechnikov İstanbul Boğazı’ndaki yüzme yarışına katıldı. Ancak sudan bir daha çıkmadı. Ekipler arama çalışması başlattı. Yüzücünün eşi ise haberi alır almaz 9 aylık bebeğini Moskova’da bırakıp İstanbul’a geldi. Kayıp eşi hakkında şunları söyledi...

Üzücü olay dün sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'nda meydana geldi... Beykoz Kanlıca'da başlayan yarış, Kuruçeşme'de sona erdi. Fakat Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un karaya çıkamadığı tespit edildi.

3 bin yarışmacıdan sadece Svechnikov'un çıkmaması üzerine durum polise bildirildi.

Bunun üzerine İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler İstanbul Boğazı'nda çalışma başlattı. Rus yüzücünün eşi Antonina Svechnikov da haberi alır almaz ilk uçakla Türkiye'ye geldi. 9 aylık yavrusunu Moskova'da bırakan gözü yaşlı kadın, eşinin bulunması için umutlu olduğunu söyledi.

YÜZMEDE DÜNYA REKORTMENİ

Yetkililerin eşini bulmak için her türlü çabayı göstereceklerini belirttiklerini ifade eden Antonina, organizatörlerin de her türlü çabayı göstereceklerini sözlerine ekledi. Ayrıca yüzmede dünya rekortmeni olduğu belirtilen Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un ülkesinde yüzme okulu sahibi olduğu öğrenildi. Yüzücünün öğrencileri de endişeli olduklarını söyledi.

Rus yüzücünün yakın bir arkadaşı ise, "Yirmi dokuz yaşındaki spor ustası adayı Nikolay Sveçnikov, yüzme yarışına katılmak için İstanbul'a geldi. Nikolay'ın eşi bana saat 17.00'de Nikolay'ın hala kıyıya çıkmadığını, aramalara saat 16.00'dan itibaren başlandığını yazdı" diye konuştu.

Svechnikov'un bacağına kramp girmiş ve akıntıya kapılmış olabileceği de iddia edildi.

Öte yandan yüzücü Svechnikov'un önceki gün İstanbul'a geldiği ve Beyoğlu'nda bir otele yerleştiği ortaya çıktı.

Boğaz'da yapılan arama çalışmalarında ise henüz bir sonuca ulaşılamadı...