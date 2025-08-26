Rus yüzücü Boğaz’da nasıl kayboldu? Yeni detaylara ulaşıldı | Video

Rus yüzücü Nikolai Svechnikov İstanbul Boğazı’ndaki yüzme yarışına katıldı. Ancak sudan bir daha çıkmadı. Ekipler arama çalışması başlattı. Yüzücünün eşi ise haberi alır almaz 9 aylık bebeğini Moskova’da bırakıp İstanbul’a geldi. Kayıp eşi hakkında açıklamalar yaptı.