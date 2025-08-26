Video Yaşam Rus yüzücü Boğaz’da nasıl kayboldu? Yeni detaylara ulaşıldı | Video
Rus yüzücü Boğaz’da nasıl kayboldu? Yeni detaylara ulaşıldı | Video

Rus yüzücü Boğaz’da nasıl kayboldu? Yeni detaylara ulaşıldı | Video

26.08.2025 | 12:26

Rus yüzücü Nikolai Svechnikov İstanbul Boğazı’ndaki yüzme yarışına katıldı. Ancak sudan bir daha çıkmadı. Ekipler arama çalışması başlattı. Yüzücünün eşi ise haberi alır almaz 9 aylık bebeğini Moskova’da bırakıp İstanbul’a geldi. Kayıp eşi hakkında açıklamalar yaptı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Rus yüzücü Boğaz’da nasıl kayboldu? Yeni detaylara ulaşıldı | Video 03:41
Rus yüzücü Boğaz’da nasıl kayboldu? Yeni detaylara ulaşıldı | Video 26.08.2025 | 12:26
Sultangazi’de korkunç olay! Tartıştığı annesini silahla öldürdü, Sakarya’da yakalandı | Video 00:12
Sultangazi'de korkunç olay! Tartıştığı annesini silahla öldürdü, Sakarya'da yakalandı | Video 26.08.2025 | 11:42
Samsun’da çatı katta çuvallar içinde 45 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 01:08
Samsun’da çatı katta çuvallar içinde 45 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 26.08.2025 | 11:41
Isparta’da acı olay: Balıklama atlayış ölüme neden oldu! | Video 00:13
Isparta'da acı olay: Balıklama atlayış ölüme neden oldu! | Video 26.08.2025 | 10:50
Park halindeki araca saldırdı, polisi görünce kaçtı! O anlar kamerada | Video 00:16
Park halindeki araca saldırdı, polisi görünce kaçtı! O anlar kamerada | Video 26.08.2025 | 10:30
Gelin arabası yolu kapatıp lastik yaktı: Araç trafikten men edildi | Video 01:09
Gelin arabası yolu kapatıp lastik yaktı: Araç trafikten men edildi | Video 26.08.2025 | 09:54
Park halindeki araca saldırdı, polisi görünce kaçtı | Video 00:16
Park halindeki araca saldırdı, polisi görünce kaçtı | Video 26.08.2025 | 09:54
Düğünde drona para takarken elinden oluyordu! O anlar kamerada | Video 02:35
Düğünde drona para takarken elinden oluyordu! O anlar kamerada | Video 26.08.2025 | 09:54
Annesinin bıçakla kovaladığı kız yaşananları anlattı | Video 03:56
Annesinin bıçakla kovaladığı kız yaşananları anlattı | Video 26.08.2025 | 09:53
Freni patlayan tır iş yerine böyle daldı | Video 03:45
Freni patlayan tır iş yerine böyle daldı | Video 26.08.2025 | 09:53
Gaziantep’te iş yeri kurşunlayan ve havaya ateş eden 4 şahıs yakalandı | Video 00:26
Gaziantep'te iş yeri kurşunlayan ve havaya ateş eden 4 şahıs yakalandı | Video 26.08.2025 | 09:52
Faciadan dönüldü: Freni patlayan tır iş yerine böyle daldı | Video 03:45
Faciadan dönüldü: Freni patlayan tır iş yerine böyle daldı | Video 26.08.2025 | 09:23
Karısını öldürüp, kendini vurdu | Video 01:54
Karısını öldürüp, kendini vurdu | Video 26.08.2025 | 09:01
Aile içi kavga sonrası kendisini odaya kapatan adam için Özel Harekat devreye girdi | Video 01:31
Aile içi kavga sonrası kendisini odaya kapatan adam için Özel Harekat devreye girdi | Video 26.08.2025 | 09:01
İnşaatta korku dolu anlar: Konteyner üstünde ceset bulundu | Video 00:32
İnşaatta korku dolu anlar: Konteyner üstünde ceset bulundu | Video 26.08.2025 | 09:01
Zonguldak’ta alevler geceyi aydınlattı: 4 ev, 1 iş yeri kullanılmaz hale geldi | Video 03:04
Zonguldak’ta alevler geceyi aydınlattı: 4 ev, 1 iş yeri kullanılmaz hale geldi | Video 26.08.2025 | 08:42
Diyarbakır’da iki grup arasındaki kavgada silahlar konuştu: 2 ölü, 5 yaralı | Video 01:32
Diyarbakır'da iki grup arasındaki kavgada silahlar konuştu: 2 ölü, 5 yaralı | Video 26.08.2025 | 08:42
Sultangazi’de 12 yaşındaki çocuk 4 gündür kayıp: Denize gitmek için evden çıktı, geri dönmedi 02:20
Sultangazi’de 12 yaşındaki çocuk 4 gündür kayıp: Denize gitmek için evden çıktı, geri dönmedi 25.08.2025 | 18:52
Avrupa’ya kaçmak için kamyonete özel bölme yapmışlar: 19 düzensiz göçmen yakalandı | Video 00:22
Avrupa’ya kaçmak için kamyonete özel bölme yapmışlar: 19 düzensiz göçmen yakalandı | Video 25.08.2025 | 15:27
Firari katil aranıyor! Düğünü Atletle oturulmaz uyarısı sonrası kana bulamış | Video 02:39
Firari katil aranıyor! Düğünü "Atletle oturulmaz" uyarısı sonrası kana bulamış | Video 25.08.2025 | 15:27

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY