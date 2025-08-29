Rus yüzücü Nikolai nerede? Boğaz’da her yer taranıyor! Karaya çıkmış olabilir mi? O detay dikkat çekti

Yarışmacılardan Hayati Şamiloğlu, Svechnikov'u farklı bir yöne doğru yüzdüğünü gördüğünü belirterek, "Yanlış yöne yüzüyordu, 'wrong way' diye uyardım. Bana 'Ne yaptığımı biliyorum' dercesine işaret yaptı ve aynı yöne devam etti.

Çok güçlü bir yüzücüydü, karaya çıkmış olabileceğini düşündüm." dedi. Psikolog Elena Khors ve antrenör Aleksi Kazak ise Svechnikov'un yarış öncesinde herhangi bir sağlık sorunu ya da alkol kullanımı olmadığını ifade etti.