Rus yüzücü Nikolai nerede? Boğaz’da her yer taranıyor! Karaya çıkmış olabilir mi? O detay dikkat çekti

“Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov için İstanbul Boğazı’nda 5 gündür arama çalışmaları sürüyor. Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve İBB ekipleri akıntıya karşı titiz bir arama yürütürken, soruşturma kapsamındaki kamera kayıtları ve tanık ifadeleri dikkatle incelenirken o detay her şeyi değiştirebilir! İşte detaylar...

AJANSLAR

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla 24 Ağustos'ta Beykoz Kanlıca – Beşiktaş Kuruçeşme parkurunda gerçekleştirildi. Yarışmaya katılan 29 yaşındaki Rus yüzme eğitmeni Nikolai Andreevich Svechnikov, yarış bitişine ulaşmadı.

GENİŞ KAPSAMLI ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI!

Sporcuya ulaşılamaması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi ve İBB Su Altı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri arama çalışmalarına başladı. Kaybolan yüzücünün bulunması için Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 25 Ağustos'ta geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Savcılık, Sahil Güvenlik ve İstanbul İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne özel ekip kurulması talimatı verdi. Bu süreçte otel kayıtları, güvenlik kameraları ve hastaneler tarandı; yarışmacıların ve tanıkların ifadeleri alındı.

"YANLIŞ YÖNE YÜZÜYORDU, 'WRONG WAY' DİYE UYARDIM

Yarışmacılardan Hayati Şamiloğlu, Svechnikov'u farklı bir yöne doğru yüzdüğünü gördüğünü belirterek, "Yanlış yöne yüzüyordu, 'wrong way' diye uyardım. Bana 'Ne yaptığımı biliyorum' dercesine işaret yaptı ve aynı yöne devam etti.

Çok güçlü bir yüzücüydü, karaya çıkmış olabileceğini düşündüm." dedi. Psikolog Elena Khors ve antrenör Aleksi Kazak ise Svechnikov'un yarış öncesinde herhangi bir sağlık sorunu ya da alkol kullanımı olmadığını ifade etti.

Rus yüzücünün yarış başlamadan önceki görüntülerini ATV ortaya çıkarttı!

ATV HABER O GÖRÜNTÜLERE ULAŞMIŞTI!

27 Ağustos'ta ATV Haber'in ulaştığı güvenlik kamerası görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı. Görüntülerde Svechnikov'un yarış günü sabah saatlerinde otelinden çıkıp vapurla yarış alanına geçtiği görüldü. Bu gelişmenin ardından "Sağlık sorunu mu yaşadı?" sorusu gündeme geldi.

YÜZÜCÜNÜN EŞİ KONUŞTU!

Kayıp sporcunun eşi Antonina Svechnikov'un ifadesi ortaya çıktı. Svechnikov, eşinin 22 Ağustos'ta üç öğrencisiyle İstanbul'a geldiğini belirterek, "Eşim yarıştan sonra bitiş noktasına gelmedi. O andan itibaren kendisine ulaşamadım, hayatından endişe ediyorum." dedi.

"ORADAN ÇIKMASI ZORDUR!"

29 Ağustos'ta uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar geldi. İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü Başkanı Caner Aksüt, Boğaz'daki akıntıların yüzücüler için zorluk oluşturabileceğine dikkat çekti: "Bu bir havuz yarışı değil. Yanlış yöne girildiğinde Bebek Koyu'nda akıntı terse döner, çıkması zordur."

"YÜZME EĞİTİMLİ BİRİSİ ANCAK BU SEBEPLE BOĞULABİLİR..."

Denizde Arama Kurtarma (DAKSAR) Başkanı Emekli Deniz Albay Turgay Aytaç ise "Yüzme eğitmeni birinin boğulması ancak sağlık sorunundan kaynaklanmış olabilir." dedi. Arama çalışmaları beşinci gününde tüm hızıyla devam ediyor. Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve İBB Su Altı Arama Kurtarma ekipleri Kanlıca–Kuruçeşme hattında detaylı tarama yapıyor. Henüz sporcuya ulaşılamazken, soruşturma kapsamında elde edilen kamera kayıtları ve tanık ifadeleri titizlikle inceleniyor.