Rus yüzücü Nikolai nerede? Boğaz’da her yer taranıyor! Karaya çıkmış olabilir mi? O detay dikkat çekti
“Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov için İstanbul Boğazı’nda 5 gündür arama çalışmaları sürüyor. Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve İBB ekipleri akıntıya karşı titiz bir arama yürütürken, soruşturma kapsamındaki kamera kayıtları ve tanık ifadeleri dikkatle incelenirken o detay her şeyi değiştirebilir! İşte detaylar...
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla 24 Ağustos'ta Beykoz Kanlıca – Beşiktaş Kuruçeşme parkurunda gerçekleştirildi. Yarışmaya katılan 29 yaşındaki Rus yüzme eğitmeni Nikolai Andreevich Svechnikov, yarış bitişine ulaşmadı.
GENİŞ KAPSAMLI ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI!
Sporcuya ulaşılamaması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi ve İBB Su Altı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri arama çalışmalarına başladı. Kaybolan yüzücünün bulunması için Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 25 Ağustos'ta geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Savcılık, Sahil Güvenlik ve İstanbul İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne özel ekip kurulması talimatı verdi. Bu süreçte otel kayıtları, güvenlik kameraları ve hastaneler tarandı; yarışmacıların ve tanıkların ifadeleri alındı.