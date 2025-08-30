Sakarya'da dehşet! 3 genç kızın eğlencesi kabusa döndü! Her şeyin sebebi gaz lambası!
Sakarya’da bir evde gece yarısı yaşanan olay mahalleyi ayağa kaldırdı. 3 genç kızın keyifli başlayan buluşması, bir anda yükselen alevlerle korku dolu anlara dönüştü. Olay yerinden gelen bilgiler, yaşananların düşündüğünüzden çok daha sarsıcı olduğunu ortaya koyuyor.
Korkunç olay, Yağcılar Mahallesi'nde 21 Ağustos Perşembe günü gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı kuaför dükkanında çalıştığı öğrenilen Rabia Nur T. (21), B.E. (17) ve Ş.N.S. (17) bir evde toplandı.
Genç kızlar, evde dekoratif gaz lambasını yakmak istedi. Bu esnada yakıt bidonu biranda alev aldı. Eğlencenin, kabusa dönüştüğü anlarda alevler 3 gencin de üzerine sıçradı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Genç kızlar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) kaldırıldı.
Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan kızlardan Rabia Nur T. ile B.E., Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edildi.