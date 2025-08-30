Genç kızların eğlencesi felaketle sonuçlandı: Gaz lambasını yakmaya çalışırlarken bir anda... | Video
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde aynı iş yerinde çalıştıkları öğrenilen 3 genç kız arkadaşın eğlencesi felaketle sonuçlandı. Gençlerin, dekoratif gaz lambasını yakmaya çalıştığı esnada yakıt bidonu alev aldı. Alevlerin sıçraması neticesinde vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan kızlardan 1’inin durumu ciddiyetini koruyor.
Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan kızlardan Rabia Nur T. ile B.N.E., Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edildi. Ş.N.S.'nin ise SEAH Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi Çocuk Cerrahi servisinde tedavisinin sürdüğü, Rabia Nur T.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:58
01:17
Ormanlık alanda çıkan yangın 2 saatte söndürüldü | Video 30.08.2025 | 15:49
01:30
00:44
02:09
TEKNOFEST’te 30 Ağustos yoğunluğu havadan görüntülendi | Video 30.08.2025 | 14:08
01:46
01:29
04:02
Ölüdeniz JAK Timinden coşkulu Zafer Bayramı kutlaması | Video 30.08.2025 | 10:12
04:38
Büyük Zafer'in 103. yılı kutlanıyor | Video 30.08.2025 | 09:51
01:44
Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı | Video 30.08.2025 | 09:48
00:20
İş yerlerini kurşunlayan şehir eşkıyalarına operasyon | Video 29.08.2025 | 13:53
02:53
01:23
Bursa'da tır ve kamyonların karıştığı zincirleme kaza | Video 29.08.2025 | 12:05
00:38
06:33
Samsun'daki otobüs kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 29.08.2025 | 09:47
00:42
04:21
04:12
Ayvalık'ta kırmızı ışıkta zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı | Video 29.08.2025 | 08:48
02:18