SON DAKİKA | Sanal kumar bağımlılığında korkutan tablo! Oynayanların yüzde 97'si erkek

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada son dönemde ürkütücü boyutlara ulaşan sanal bahis, şans oyunları ve kumar bağımlılığının diğer bağımlılık türlerinin önüne geçtiğini anlattı. Yeşilay verilerine göre Yeşilay Danışmanlık Merkezleri’ne (YEDAM) yapılan başvuruların yüzde 34’ünü kumar bağımlılığı başvuruları oluşturuyor. Cinsiyete göre bakıldığında ise başvuranların yüzde 97’si erkek.

Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025

Son dakika haberi: Sanal kumar bağımlılığı günümüzde cep telefonları, laptoplar, akıllı saatler gibi internete çok kolay erişim sağlayan araçlar nedeniyle daha da arttı. Hemen her yerden oynanabilen, ocakları söndüren, aile yapısına büyük zararlar veren sanal kumar ile mücadele ise sürüyor.

Yeşilaya göre "Kumar oynama üzerinde kontrolün sağlanamaması, kumar oynamaya günlük faaliyetlere göre öncelik verilmesi ve ortaya olumsuz sonuçlar çıkmasına rağmen kumar oynamaya devam edilmesi" bağımlılık kriterlerinden sayılıyor.