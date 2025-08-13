SON DAKİKA | Sanal kumar bağımlılığında korkutan tablo! Oynayanların yüzde 97'si erkek
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada son dönemde ürkütücü boyutlara ulaşan sanal bahis, şans oyunları ve kumar bağımlılığının diğer bağımlılık türlerinin önüne geçtiğini anlattı. Yeşilay verilerine göre Yeşilay Danışmanlık Merkezleri’ne (YEDAM) yapılan başvuruların yüzde 34’ünü kumar bağımlılığı başvuruları oluşturuyor. Cinsiyete göre bakıldığında ise başvuranların yüzde 97’si erkek.
Yeşilaya göre "Kumar oynama üzerinde kontrolün sağlanamaması, kumar oynamaya günlük faaliyetlere göre öncelik verilmesi ve ortaya olumsuz sonuçlar çıkmasına rağmen kumar oynamaya devam edilmesi" bağımlılık kriterlerinden sayılıyor.
BAĞIMLILARIN YÜZDE 97'Sİ ERKEK
Sanal kumar bağımlıları tedavi için hastanelerin psikiyatri kliniklerine, Alkol ve Madde Tedavi Merkezlerine (AMATEM) ve YEDAM'a başvurabilirken, Yeşilay verileri sanal kumar bağımlılığının korkutucu tablosunu gözler önüne seriyor.
YEDAM'a yapılan bağımlılık başvurularında ilk sırada yüzde 34 ile kumar bağımlılığı geliyor. Başvuruların geri kalanını ise alkol, madde, tütün ve internet bağımlılığı oluşturuyor.