Şehir Eren Bülbül'ün annesinden terörsüz Türkiye sürecine destek! "İçimde yanan yangını bir ben biliyorum"

Oğlunun yaptığı hareketten dolayı gurur duyduğunu belirten Ayşe Bülbül, terörün son bulması dileğini yineledi. "Evladımla gurur duyuyorum. Benim evladım küçücüktü ama yapacağını yaptı. Bu yüzden benim evladımı benden kopardılar. Yıllar geçse de onu unutmam. Bu acıyla ölüp, evladıma kavuşacağım günü bekliyorum" diyerek teröre olan tepkisini dile getirdi. Ayşe Bülbül, "Benim içimde yanan ateşi ben biliyorum. Onun için terör bitsin diyorum. İnşallah da biter" sözleriyle tüm Türkiye'ye seslendi.