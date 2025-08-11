Şehir Eren Bülbül'ün annesinden terörsüz Türkiye sürecine destek! "İçimde yanan yangını bir ben biliyorum"
2017 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül, ölümünün 8. yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı. Annesi Ayşe Bülbül, "Terör bitsin istiyorum" diyerek gözyaşı döktü.
Türkiye'yi yasa boğan kahraman şehit Eren Bülbül, ölümünün 8. yıl dönümünde dualarla anıldı. 11 Ağustos 2017'de, Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve güvenlik güçlerine yer gösterirken teröristlerin hain saldırısı sonucu Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül, unutulmadı.
PAYLAŞIMIYLA TÜKİYE'Yİ HÜZNE BOĞMUŞTU! 'BİRİ DE ÇIKIP DEMİYOR Kİ EREN İYİ Kİ VARSIN'
Şehit olmadan önce sosyal medya hesabından yaptığı "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımıyla Türkiye'yi hüzne boğan Eren Bülbül için, Maçka'daki kabri başında bir anma töreni düzenlendi. Törene Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, İl Müftü Vekili Mehmet Cebeci ve Eren'in annesi Ayşe Bülbül ile akrabaları katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.
ŞEHİT EREN BÜLBÜL'ÜN ANNESİ AYŞE BÜLBÜL: "TERÖR BİTSİN İSTİYORUM"
Şehit Eren'in annesi Ayşe Bülbül, aradan geçen 8 yıla rağmen acısının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi. Gözyaşları içinde konuşan anne Bülbül, "Zaman ilerledikçe içimdeki acı dinecek sandım ama tam tersi giderek büyüyor. Acı acıdır, yıllar geçse de ben evladımı unutamam" dedi.