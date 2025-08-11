Video Yaşam Şehit Eren Bülbül şehadetinin 8. yılında mezarı başında anıldı | Video
Şehit Eren Bülbül şehadetinin 8. yılında mezarı başında anıldı | Video

11.08.2025 | 14:15

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül, şehadetinin 8. yılında mezarı başında anıldı.

İlçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki mezarı başındaki anma programına Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, jandarma personeli, Eren'in annesi Ayşe Bülbül ve akrabaları katıldı.

Törende konuşan Vali Aziz Yıldırım "Artık terörsüz Türkiye'den bahsediyoruz. İnşallah terörsüz Türkiye ile hem Türkiye hem de devletimiz daha çok kalkınıp daha çok gelişecek. Bütün imkanlarını ve kaynaklarını dışarıdan gelen birtakım tehditlere karşı kullanacak. İnsanının refahı ve daha çok gelişmesi için kullanacak. Şehitlerimizi her zaman hatırlayacağız. Gazilerimiz her zaman baş tacımız. Biz her zaman gerektiğinde savaşa da hazırız. İstiyoruz ki, bu memlekette birlikte kardeşçe yaşayalım. Ülkemizin bütün imkanlarını beraber kullanarak memleketi büyütelim. Bu memleketin doğusu batısı yoktur. Türk vatandaşlığını taşıyan herkes bizim eşittir" diye konuştu.

AYŞE BÜLBÜL: "TERÖR BİTSİN İSTİYORUM"
Tören sonrası konuşan ve günler geçtikçe acısının daha da büyüdüğünü dile getiren Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, "Günler geçtikçe benim acım daha da büyüyor. Zaten üzüntüm de belli. Zaman ilerledikçe içimdeki acı dinecek sandım. İçimdeki acı git gide büyüyor. Yapacak bir şeyim yok. Acı acıdır. Yıllar geçse de ben evladımı unutamam. Evladımla gurur duyuyorum. Benim evladım küçücüktü. Benim evladımı benden kopardılar, yakamdan aldılar. Büyük bir acı ve hüzün. Yıllar geçse de onu unutmam. Bu acıyla ölüp, evladıma kavuşacağım günü bekliyorum. İnşallah ümit ettiğimiz gibi olur. Evlatlarımız ister görevi başında ister ocağının başında olsun. Görevini yapıyor ve maalesef şehit ediliyor. Evinin kapısının önünde olan da şehit ediliyor. Terör bitsin, bitmesini istiyorum. Benim içimde yanan ateşi ben biliyorum. Onun için terör bitsin diyorum. İnşallah da biter" dedi.

Şehit Eren Bülbül şehadetinin 8. yılında mezarı başında anıldı | Video 11.08.2025 | 14:15
