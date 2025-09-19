Selin Angun cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Dehşet anları kamerada
İzmir'de Michelin yıldızlı restoranda şef olarak çalışan Selin Angun’un (33) eski erkek arkadaşı Ramazan Ümit Görgülü tarafından silahla vurularak öldürülmesi saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Angun’un hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı olay sonrası kaçan Görgülü evde intihar ederek hayatına son vermişti...
Olay 11 Eylül Perşembe gecesi saat 23.30 sıralarında, Urla ilçesi Yeni Mahalle Dere Sokak'taki Michelin yıldızlı restoranda meydana geldi. 34 yaşındaki Ramazan Görgülü, eski kız arkadaşı Selin Angun'un şef olarak çalıştığı restoranın önüne gelerek saatlerce molaya çıkmasını bekledi.
Selin Angun'un molaya çıktığını gören Görgülü silahını ateşledi. Selin ile birlikte yanındaki 23 yaşındaki Ülkünur Angun ve 27 yaşındaki Direnç Topçu yaralandı. Selin Angun kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, 2 yaralı ise tedavi altına alındı. Polis olayın ardından kaçan Görgülü'yü saklandığı evde aynı silahla intihar etmiş halde buldu.
KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER
Cinayetin işlendiği geceye ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Ramazan Ümit Görgülü elinde tabancayla eğlence mekanına doğru yürüyor. Kapıya yaklaştığı sırada restoranın önünde bekleyenlere ateş ediyor.