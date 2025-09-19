Urla'da 2 kişinin öldüğü eski sevgili dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
İzmir’in Urla ilçesinde bir eğlence mekanında eski sevgilisi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından adresinde göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu. Cinayetin işlendiği dehşet anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:30
Urla'da 2 kişinin öldüğü eski sevgili dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı 19.09.2025 | 18:37
01:12
06:38
00:14
Ticari araçla makas atan trafik magandası kamerada... 19.09.2025 | 11:00
00:25
Otobüsle getirdiği 4,5 kilo uyuşturucuyu satamadan yakalandı 19.09.2025 | 10:49
06:29
02:22
Kim Milyoner Olmak İster’de Gazze sorusu! 18.09.2025 | 22:21
01:02
Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı | Video 18.09.2025 | 16:16
00:29
El freni çekilmeyen minibüsü koşarak durdurup park etti | Video 18.09.2025 | 16:16
03:46
00:42
Otobüs şoförü ile yolcu birbirlerine böyle girdi | Video 18.09.2025 | 13:34
01:26
04:02
03:25
16:48
04:17
00:55
02:59
Trafikte tartıştıkları kişiyi dövmek için gelip annesini darbettiler | Video 18.09.2025 | 10:06
02:37
Bolu'da tarihi konak yandı | Video 18.09.2025 | 09:21
00:50
Bakan Yerlikaya: "51 DEAŞ şüphelisini yakaladık" | Video 18.09.2025 | 08:56