SON DAKİKA: 'Daltonlar'ın planı suya düştü! Ev sahibinin dikkati katliamı önledi! Meğer 'Casperlar'ın liderine...

İtalya'da, bir suikast hazırlığında olan "Daltonlar" suç örgütü üyelerinin planı, kiraladıkları evin sahibinin dikkati sayesinde son anda ortaya çıkarıldı. Alışveriş poşetlerinin içinde silah taşıyan saldırganların, "Casperlar" suç örgütü lideri İsmail Atız'a suikast düzenleyeceği belirlendi. İşte sıradan bir tatilci gibi görünen iki kişinin makarnalı poşetlerinde gizlenen korkunç gerçek...

Ümit Erkan DEMİRCAN

Viterbo şehrinde asırlardır devam eden 'Macchina di Santa Rosa' festivaline saatler kala yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti. Daltonlar gurubu üyesi olduğu iddia edilen Abdullah Atik ve Barış Kaya, 2 Eylül günü Santa Rosa kilisesinin hemen önündeki Sergio Albertelli'nin işlettiği La Sosta evine geldi. Ev sahibi Albertelli, 9 Eylül'de çıkış yapacaklarını ve festivale geldiklerini İngilizce ve İspanyolca anlatmaya çalışan 2 kişinin şort ve plaj terlikli olup, valizlerinin olmayışından şüphelenerek dairesi için yüksek bir fiyat istedi. Ancak Abdullah A., Barış K daireyi günlüğü 600 eurodan kiraladı.

ALIŞVERİŞ YAPIP GERİ DÖNDÜLER

Odaya geçen Abdullah A. ve Barış K, aynı gün öğleden sonra dışarıya çıkarak binaya ağzına kadar makarna dolu biri sarı, diğeri mavi iki poşetle geri döndü. Ev sahibi Albertelli, mutfağı olmayan evde bu kadar alışveriş yapılmasından ve poşetlerde başka bir şey taşınmış olabileceğinden şüphelendi ancak kiracılarına bir şey söyleyemedi.

CAMLARI AÇMADILAR

Festival günü ise misafirlerin dışarıya çıkmadığını fark eden Albertelli, evin camlarının kapalı olduğunu ve festivali dahi seyretmek için açmadıklarını görünce ortağına mesaj atarak endişesini dile getirdi. Misafirlerin Türk olduğunu bilen ortağının geçtiğimiz hafta Viterbo şehrinde "Casperlar" suç örgütü lideri İsmail Atız'ın yakalandığına ilişkin haberi göndermesinin ardından Albertelli, polisi arayarak misafirlerle ilgili endişesini anlattı. Dairede silah saklanacağı ihtimalini aklına getirmeyen Albertelli, polise kiracılarının yüksek oranda uyuşturucu kullanmalarından şüphelendiğinden bahsetti.

5 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Polis aldığı bilgiler doğrultusunda 20 dakika sonra daireye baskın düzenledi. Baskında koltuğun arkasına gizlenmiş bir makineli tüfek, iki tabanca, çok sayıda şarjör ve sahte kimlikler ele geçirilirken, Abdullah A. ve Barış K. gözaltına alındı. Konuşmama hakkı kullanan iki saldırganın telefonundan çıkan bilgiler doğrultusunda Montefiascone'da yaşları 35 ile 40 arasında değişen 5 Türk daha gözaltına alındı.

TÜRK POLİSİNDEN BİLGİ İSTENDİ

İtlayan polisi içeride çok sayıda sahte kimlik bulunması nedeniyle saldırganlar hakkında detaylı bilgiye ulaşamazken, gerçekler saatler sonra Türk polisiyle yapılan görüşmelerle ortaya çıktı.

Suikast silahlarıyla ele geçirilen Abdullah A. ve Barış K.'nın 'Casperlar' suç örgütü lideri İsmail Atız'ı öldürmek için ülkede bulunduğu, Atız'ı mahkemeye çıkacağı gün infaz etmeye hazırladıkları belirlendi.

BİR KİŞİYİ ÖLDÜRMEKLE SUÇLANIYOR

Abdullah A.'nın geçtiğimiz Ocak ayında Bahçelievler'de, motosikletle ilerlerken açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Casperlar grubu üyesi Ahmet Cangi (20)'nin katili olduğu ve Türkiye'de arandığı ortaya çıktı. Abdullah A.'nin cinayetin hemen ardından yurtdışına kaçtığı belirlendi.

TUTUKLANDILAR

Viterbo Savcılığı' ndan savcı Massimiliano Siddi'nin sorularını yanıtsız bırakan Abdullah A. ve Barış K. tutuklanarak Viterbo Hapishanesi'ne gönderilirken, diğer 5 kişi serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.