SON DAKİKA: 'Daltonlar'ın planı suya düştü! Ev sahibinin dikkati katliamı önledi! Meğer 'Casperlar'ın liderine...

İtalya'da, bir suikast hazırlığında olan "Daltonlar" suç örgütü üyelerinin planı, kiraladıkları evin sahibinin dikkati sayesinde son anda ortaya çıkarıldı. Alışveriş poşetlerinin içinde silah taşıyan saldırganların, "Casperlar" suç örgütü lideri İsmail Atız'a suikast düzenleyeceği belirlendi. İşte sıradan bir tatilci gibi görünen iki kişinin makarnalı poşetlerinde gizlenen korkunç gerçek...

Giriş Tarihi: 07 Eylül 2025 11:19 Son Güncelleme: 07 Eylül 2025 12:30

Viterbo şehrinde asırlardır devam eden 'Macchina di Santa Rosa' festivaline saatler kala yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti. Daltonlar gurubu üyesi olduğu iddia edilen Abdullah Atik ve Barış Kaya, 2 Eylül günü Santa Rosa kilisesinin hemen önündeki Sergio Albertelli'nin işlettiği La Sosta evine geldi. Ev sahibi Albertelli, 9 Eylül'de çıkış yapacaklarını ve festivale geldiklerini İngilizce ve İspanyolca anlatmaya çalışan 2 kişinin şort ve plaj terlikli olup, valizlerinin olmayışından şüphelenerek dairesi için yüksek bir fiyat istedi. Ancak Abdullah A., Barış K daireyi günlüğü 600 eurodan kiraladı.

ALIŞVERİŞ YAPIP GERİ DÖNDÜLER Odaya geçen Abdullah A. ve Barış K, aynı gün öğleden sonra dışarıya çıkarak binaya ağzına kadar makarna dolu biri sarı, diğeri mavi iki poşetle geri döndü. Ev sahibi Albertelli, mutfağı olmayan evde bu kadar alışveriş yapılmasından ve poşetlerde başka bir şey taşınmış olabileceğinden şüphelendi ancak kiracılarına bir şey söyleyemedi.