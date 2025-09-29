Şişli'de yol ortasında dehşet! Trafik tartışmasında kadın avukatın aracını yumrukladı! O anlar kamerada
İstanbul Şişli D-100 Karayolu'nda akılalmaz bir trafik terörü yaşandı. Yol verme tartışması sonucu motosiklet sürücüsü, kadın avukat Zühre Dilşat L.'nin aracına yumruk attı ve "Camı indir" diyerek tehdit etti. Tüm bu anlar avukat tarafından saniye saniye kayıt altına alınırken, olay sonrası şüpheli plakasını sökerek kaçtı ve avukat hukuki süreç başlattı. İşte dehşetin detayları...
Olay, 25 Eylül Perşembe günü saat 11.30 sıralarında D-100 Karayolu Mecidiyeköy mevkiinde meydana geldi.
İddiaya göre karayolunda 34 NBR 558 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan avukat Zühre Dilşat L. ile 34 NB 5343 plakalı motosiklet sürücüsü H.A. yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. O sırada motosiklet sürücüsü otomobildeki kadına 'İndir camı' diyerek araca yumruk attı. Motosikletli daha sonra aracı yol kenarına çeken kadın avukatın yanına geldi.
O DEHŞET ANLARI KAMERADA!
Şişli'de trafikte tartışma kamerada! İkisi de birbirini çekip suçladı | Video
'İNDİR CAMI BİR ŞEY DİYECEĞİM'
Motosiklet sürücüsü 'Sen gör, bak camı indir, sıkıntı yok. Camı indir, bak problem yok. Camı indir. Tamam indir camı bir şey diyeceğim. Hadi gel karakola gidelim' diyerek kadını tehdit etti. Ardından da yaşananları kayıt altına almaya başladı.