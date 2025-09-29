Şişli’de yol ortasında dehşet! Trafik tartışmasında kadın avukatın aracını yumrukladı! O anlar kamerada

"BİLEREK YAPIYOR ORTADA HİÇBİR ŞEY YOK"

Daha sonra da, 'Yol ortasında durdu. Bir şey yaptığım için beni tahrik ediyor. Bilerek yapıyor ortada hiçbir şey yok. Şimdi ben bunu nasıl sosyal medyada yayınlıyorum sen gör' diyerek tehditlerine devam etti.