Video Yaşam Şişli'de trafikte tartışma kamerada! İkisi de birbirini çekip suçladı | Video
Şişli'de trafikte tartışma kamerada! İkisi de birbirini çekip suçladı | Video

Şişli'de trafikte tartışma kamerada! İkisi de birbirini çekip suçladı | Video

29.09.2025 | 11:16

Şişli D-100 Karayolu’nda iddiaya göre otomobiliyle seyir halinde olan avukat Zühre Dilşat L. (28) ile motosikletli H.A. (28) arasında yol verme tartışması çıktı. Motosikletli, aracın camına vurunca kadın sürücü cep telefonuyla yaşananları kayda aldı. Bunu gören motosiklet sürücüsü de cep telefonuyla kayıt almaya başladı. Birbirlerini kaydettikleri sırada motosikletli, 'İndir camı birşey diyeceğim’ dedi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 25 Eylül Perşembe günü saat 11.30 sıralarında D-100 Karayolu Mecidiyeköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre karayolunda 34 NBR 558 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan avukat Zühre Dilşat L. ile 34 NB 5343 plakalı motosiklet sürücüsü H.A. yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. O sırada motosiklet sürücüsü otomobildeki kadına 'İndir camı' diyerek araca yumruk attı. Motosikletli daha sonra aracı yol kenarına çeken kadın avukatın yanına geldi.

'İNDİR CAMI BİRŞEY DİYECEĞİM'

Motosiklet sürücüsü 'Sen gör, bak camı indir, sıkıntı yok. Camı indir, bak problem yok. Camı indir. Tamam indir camı birşey diyeceğim. Hadi gel karakola gidelim' diyerek kadını tehdit etti. Ardından da yaşananları kayıt altına almaya başladı. Daha sonra da, 'Yol ortasında durdu. Birşey yaptığım için beni tahrik ediyor. Bilerek yapıyor ortada hiçbirşey yok. Şimdi ben bunu nasıl sosyal medyada yayınlıyorum sen gör' diyerek tehditlerine devam etti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şişli’de trafikte tartışma kamerada! İkisi de birbirini çekip suçladı | Video 00:40
Şişli'de trafikte tartışma kamerada! İkisi de birbirini çekip suçladı | Video 29.09.2025 | 11:16
Arnavutköy’de trafikte taşlı saldırı kamerada | Video 00:21
Arnavutköy’de trafikte taşlı saldırı kamerada | Video 29.09.2025 | 09:44
Kars’ta 5. sınıf öğrencisinin Kafkas dansı sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı | Video 01:09
Kars'ta 5. sınıf öğrencisinin Kafkas dansı sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı | Video 29.09.2025 | 09:44
TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza | Video 01:50
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza | Video 29.09.2025 | 09:25
Manisa’da feci kazada otomobil ikiye bölündü: 5 ölü, 6 yaralı | Video 06:02
Manisa'da feci kazada otomobil ikiye bölündü: 5 ölü, 6 yaralı | Video 29.09.2025 | 08:59
537 kişiyi, 984 milyon lira dolandıran şebeke çökertildi | Video 00:52
537 kişiyi, 984 milyon lira dolandıran şebeke çökertildi | Video 29.09.2025 | 08:59
Uzun namlulu silahla oto galeriyi taradılar | Video 01:42
Uzun namlulu silahla oto galeriyi taradılar | Video 29.09.2025 | 08:59
Ankara’da pazarda 1 kişinin pompalı tüfekle vurulduğu kavga kamerada | Video 00:53
Ankara'da pazarda 1 kişinin pompalı tüfekle vurulduğu kavga kamerada | Video 29.09.2025 | 08:59
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı jokeri kullandığına pişman oldu! Bakın ne cevap verdi! 05:36
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı jokeri kullandığına pişman oldu! Bakın ne cevap verdi! 28.09.2025 | 23:18
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı jokeri kullandığına pişman oldu! Bakın ne cevap verdi! 03:28
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı jokeri kullandığına pişman oldu! Bakın ne cevap verdi! 28.09.2025 | 23:12
Velayet kavgasında kadınlardan sopalı saldırı | Video 03:03
Velayet kavgasında kadınlardan sopalı saldırı | Video 28.09.2025 | 14:59
Kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu akrabası tarafından silahla vuruldu yerde tekmelendi | Video 06:46
Kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu akrabası tarafından silahla vuruldu yerde tekmelendi | Video 28.09.2025 | 14:22
Safranbolu’da kereste fabrikasında yangın | Video 06:10
Safranbolu’da kereste fabrikasında yangın | Video 28.09.2025 | 14:20
Kendisini bekleyen araca koşarken otomobil çaptı | Video 01:54
Kendisini bekleyen araca koşarken otomobil çaptı | Video 28.09.2025 | 14:19
Tekirdağ’da tilki ile sohbet görenleri güldürdü | Video 04:54
Tekirdağ'da tilki ile sohbet görenleri güldürdü | Video 28.09.2025 | 14:19
Böyle dolandırıcılık görülmedi: 170 bin liralık ürünü şubeden alıp gittiler | Video 06:31
Böyle dolandırıcılık görülmedi: 170 bin liralık ürünü şubeden alıp gittiler | Video 28.09.2025 | 14:19
Kütahya Simav’da 5.4 büyüklüğünde deprem | Video 03:07
Kütahya Simav’da 5.4 büyüklüğünde deprem | Video 28.09.2025 | 14:19
SON DAKİKA | Kütahya Simav’da 5,4’lik deprem! Artçı depremler ne anlama geliyor? 11:03
SON DAKİKA | Kütahya Simav’da 5,4’lik deprem! Artçı depremler ne anlama geliyor? 28.09.2025 | 13:50
SON DAKİKA | Kütahya Simav’da 5,4’lük deprem! 07:28
SON DAKİKA | Kütahya Simav'da 5,4'lük deprem! 28.09.2025 | 13:24
Fiyatı 10 bin doları bulabiliyor, tespih sevdalıları borsasında buluşuyor | Video 06:28
Fiyatı 10 bin doları bulabiliyor, tespih sevdalıları borsasında buluşuyor | Video 28.09.2025 | 12:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY