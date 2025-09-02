Sivas'ta iki kardeş boğazı kesilerek katledilmişti! Umutcan ve Melisa'nın videosu yürekleri dağladı!
Sivas’ta boğazları kesilerek öldürülen iki kardeş Umutcan (22) ve milli sporcu Melisa Şimşek’in (16) olaydan kısa süre önce çektikleri video sosyal medyada ortaya çıktı. Videoda Umutcan Şimşek’in “10 yıl sonra görüşmek üzere” sözleri, Türkiye’yi bir kez daha yasa boğdu.
Korkunç olay, 6 Mayıs 2025 tarihinde Sivas'ın Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Anne tarafından evde boğazları kesilmiş halde bulunan kardeşlerden Melisa Şimşek'in ellerinin ölümünden önce bağlandığı tespit edilmişti. Cinayetin ardından polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. 25 saatlik güvenlik kamerası kaydı incelendi ve cinayet zanlısı olduğu belirlenen Hüseyin Sönmez (34), Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı.
"10 YIL SONRA GÖRÜŞMEK ÜZERE"
Türkiye'yi sarsan cinayetin ardından yaklaşık 5 ay sonra, kardeşlerin ölümden kısa süre önce kaydettiği video sosyal medyada paylaşıldı. Videoda Umutcan Şimşek'in "10 yıl sonra görüşmek üzere" diyerek kayıt aldığı ve yanında kardeşi Melisa'nın da bulunduğu görüldü. Söz konusu video, izleyenleri derinden etkiledi ve sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.
TÜRKİYE'Yİ DERİNDEN ETKİLEYEN TRAJEDİ
Melisa Şimşek'in milli sporcu olması ve genç yaşta hayatını kaybetmesi, olayın yankısını daha da artırdı. Kamuoyunda derin üzüntüye yol açan cinayet, kadına ve çocuklara yönelik şiddet konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.