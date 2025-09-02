Sivas'ta iki kardeş boğazı kesilerek katledilmişti! Umutcan ve Melisa'nın videosu yürekleri dağladı!

Sivas’ta boğazları kesilerek öldürülen iki kardeş Umutcan (22) ve milli sporcu Melisa Şimşek’in (16) olaydan kısa süre önce çektikleri video sosyal medyada ortaya çıktı. Videoda Umutcan Şimşek’in “10 yıl sonra görüşmek üzere” sözleri, Türkiye’yi bir kez daha yasa boğdu.

İHA

Korkunç olay, 6 Mayıs 2025 tarihinde Sivas'ın Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Anne tarafından evde boğazları kesilmiş halde bulunan kardeşlerden Melisa Şimşek'in ellerinin ölümünden önce bağlandığı tespit edilmişti. Cinayetin ardından polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. 25 saatlik güvenlik kamerası kaydı incelendi ve cinayet zanlısı olduğu belirlenen Hüseyin Sönmez (34), Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı.

"10 YIL SONRA GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Türkiye'yi sarsan cinayetin ardından yaklaşık 5 ay sonra, kardeşlerin ölümden kısa süre önce kaydettiği video sosyal medyada paylaşıldı. Videoda Umutcan Şimşek'in "10 yıl sonra görüşmek üzere" diyerek kayıt aldığı ve yanında kardeşi Melisa'nın da bulunduğu görüldü. Söz konusu video, izleyenleri derinden etkiledi ve sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

TÜRKİYE'Yİ DERİNDEN ETKİLEYEN TRAJEDİ

Melisa Şimşek'in milli sporcu olması ve genç yaşta hayatını kaybetmesi, olayın yankısını daha da artırdı. Kamuoyunda derin üzüntüye yol açan cinayet, kadına ve çocuklara yönelik şiddet konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

NE OLMUŞTU?

Sivas'ın Kılavuz Mahallesi 58'inci Sokak'ta bulunan İdil Apartmanı'nın 12'nci katındaki dairede korkunç bir olay yaşandı. Anne A.Ş., köyde olduğu sırada çocuklarından haber alamayınca eve döndü. Eve giren anne, 22 yaşındaki oğlu Umutcan Şimşek ve 16 yaşındaki kızı Melisa Şimşek'i kanlar içinde hareketsiz halde buldu. Annenin çığlıkları üzerine komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine hızla sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, iki kardeşin hayatını kaybettiğini tespit etti.

ELLERİ LASTİK KELEPÇEYLE BAĞLI, BOĞAZLARI KESİLMİŞ HALDE BULUNDU

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde korkunç detaylar ortaya çıktı. Melisa Şimşek'in elleri plastik kelepçeyle arkadan bağlanmış, her iki kardeşin de boğazları kesici aletle kesilmişti. Evin kapısında herhangi bir zorlama izine rastlanmaması, katilin eve kolayca girmiş olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Kardeşlerin cenazeleri, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna otopsi için kaldırıldı.

ASIL HEDEF ANNEYDİ

Öte yandan Umutcan ve kardeşi Melisa Şimşek'i Sivas'a gelerek oturdukları evde soğukkanlı bir şekilde boğazlarını keserek öldüren şüpheli Hüseyin S.'nin asıl hedefinin anneleri Ayşegül Şimşek olduğu iddia edildi. Şüphelinin, Uğur Şimşek ile ilgili gaiplik kararı aldırması nedeni ile aileye öfkeli olduğu, Uğur Şimşek'e verdiği iddia edilen borç paranın gaiplik kararı sonucu iptal olması nedeniyle bu eylemi yapmış olabileceği değerlendiriliyor Saat 17.00 sıralarında binaya giren Hüseyin S.'nin 2 kardeşin bulunduğu eve girmesinden sonra komşuların daireden bağırma sesleri duyulduğu, 5 saate yakın evde kalan şüphelinin, o sırada Yıldızeli ilçesinde bulunan annelerinin gelmesini beklediği, ancak saat ilerlediği için tedirgin olup evden çıktığı, anne Ayşegül Şimşek'in ise saat 00.00 sıralarında geldiğinde çocuklarının cansız bedeniyle karşılaştığı tespit edildi. Anne Ayşegül Şimşek'in eve erken gelmesi halinde onu da öldürmeyi planlamış olabileceği öne sürüldü.

BABALARININ ARKADAŞI ÇIKTI

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, detaylı çalışmalar sonucu cinayet zanlısını tespit etti. Hüseyin S. (34), cinayetten sonra Ankara'ya kaçmıştı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışma sonucunda aynı gün içinde yakalanarak gözaltına alındı. Hüseyin S.'nin, kardeşlerin 5 yıl önce kaybolan babası Uğur Şimşek'in arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sivas'ta boğazları kesilerek öldürülen iki kardeşin cinayet zanlısı emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının polis ifadesinde, suçlamaları kabul etmeyerek susma hakkını kullandığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

İki kardeşi canavarca öldüren cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.