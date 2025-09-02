Sivas’ta iki kardeş boğazı kesilerek katledilmişti! Umutcan ve Melisa’nın videosu yürekleri dağladı!

Sivas'ın Kılavuz Mahallesi 58'inci Sokak'ta bulunan İdil Apartmanı'nın 12'nci katındaki dairede korkunç bir olay yaşandı. Anne A.Ş., köyde olduğu sırada çocuklarından haber alamayınca eve döndü. Eve giren anne, 22 yaşındaki oğlu Umutcan Şimşek ve 16 yaşındaki kızı Melisa Şimşek'i kanlar içinde hareketsiz halde buldu. Annenin çığlıkları üzerine komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine hızla sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, iki kardeşin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde korkunç detaylar ortaya çıktı. Melisa Şimşek'in elleri plastik kelepçeyle arkadan bağlanmış, her iki kardeşin de boğazları kesici aletle kesilmişti. Evin kapısında herhangi bir zorlama izine rastlanmaması, katilin eve kolayca girmiş olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Kardeşlerin cenazeleri, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna otopsi için kaldırıldı.

ASIL HEDEF ANNEYDİ

Öte yandan Umutcan ve kardeşi Melisa Şimşek'i Sivas'a gelerek oturdukları evde soğukkanlı bir şekilde boğazlarını keserek öldüren şüpheli Hüseyin S.'nin asıl hedefinin anneleri Ayşegül Şimşek olduğu iddia edildi. Şüphelinin, Uğur Şimşek ile ilgili gaiplik kararı aldırması nedeni ile aileye öfkeli olduğu, Uğur Şimşek'e verdiği iddia edilen borç paranın gaiplik kararı sonucu iptal olması nedeniyle bu eylemi yapmış olabileceği değerlendiriliyor Saat 17.00 sıralarında binaya giren Hüseyin S.'nin 2 kardeşin bulunduğu eve girmesinden sonra komşuların daireden bağırma sesleri duyulduğu, 5 saate yakın evde kalan şüphelinin, o sırada Yıldızeli ilçesinde bulunan annelerinin gelmesini beklediği, ancak saat ilerlediği için tedirgin olup evden çıktığı, anne Ayşegül Şimşek'in ise saat 00.00 sıralarında geldiğinde çocuklarının cansız bedeniyle karşılaştığı tespit edildi. Anne Ayşegül Şimşek'in eve erken gelmesi halinde onu da öldürmeyi planlamış olabileceği öne sürüldü.