Video Yaşam Sivas'taki vahşet! Ölümleri Türkiye'yi sarsan iki kardeşten geriye bu görüntüler kaldı | Video
Sivas'taki vahşet! Ölümleri Türkiye'yi sarsan iki kardeşten geriye bu görüntüler kaldı | Video

Sivas'taki vahşet! Ölümleri Türkiye'yi sarsan iki kardeşten geriye bu görüntüler kaldı | Video

02.09.2025 | 11:30

Sivas'ta boğazları kesilerek öldürülen 22 ve 16 yaşındaki iki kardeşin olaydan bir süre önce çektiği video yürekleri dağladı. Umutcan Şimşek’in ’10 yıl sonra görüşmek üzere’ diyerek kaydettiği video, izleyenleri hüzne boğdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, 6 Mayıs tarihinde Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanda yaşandı. Umutcan (22) ve milli sporcu Melisa Şimşek (16) kardeşler, anneleri tarafından evde boğazları kesilerek öldürülmüş olarak bulundu. Melisa Şimşek'in öldürülmeden önce ellerinin bağlandığı belirlenmişti. Olayın ardından polis ekipleri, katil ya da katil zanlılarının bulunması için geniş çaplı çalışma başlatmış, 25 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu cinayet zanlısı Hüseyin Sönmez (34) Ankara'da yakalanmıştı.

'10 YIL SONRA GÖRÜŞMEK ÜZERE'
Türkiye'yi yasa boğan olaydan yaklaşık 4 ay sonra Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşlerin videosu ortaya çıktı. Umutcan Şimşek'in 10 yıl sonra izlemek üzere kaydettiği videoda annelerinin yanı sıra Melisa Şimşek'te yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan ve Umutcan Şimşek'in '10 yıl sonra görüşmek üzere' sözlerini kaydettiği video, izleyenlerin yüreğini sızlattı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sivas’taki vahşet! Ölümleri Türkiye’yi sarsan iki kardeşten geriye bu görüntüler kaldı | Video 04:37
Sivas'taki vahşet! Ölümleri Türkiye'yi sarsan iki kardeşten geriye bu görüntüler kaldı | Video 02.09.2025 | 11:30
Kastamonu ve Karabük’teki yangınlara havadan müdahaleler sürüyor | Video 00:10
Kastamonu ve Karabük’teki yangınlara havadan müdahaleler sürüyor | Video 02.09.2025 | 10:50
Karabük’teki orman yangınında geriye acı manzara kaldı | Video 03:37
Karabük'teki orman yangınında geriye acı manzara kaldı | Video 02.09.2025 | 10:09
Alevlerin içinde kurtardığı kediye adeta can suyu verdi | Video 01:27
Alevlerin içinde kurtardığı kediye adeta can suyu verdi | Video 02.09.2025 | 09:36
Gaziantep’te parktaki cinayette 4 şahıs tutuklandı | Video 01:08
Gaziantep'te parktaki cinayette 4 şahıs tutuklandı | Video 02.09.2025 | 09:35
SON DAKİKA: Bağcılar İSTOÇ’ta iş yerlerinde yangın! | Video 08:39
SON DAKİKA: Bağcılar İSTOÇ'ta iş yerlerinde yangın! | Video 02.09.2025 | 08:38
Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu: 34 bin adet hap, 2 kilo kokain ele geçirildi | Video 00:47
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 34 bin adet hap, 2 kilo kokain ele geçirildi | Video 02.09.2025 | 08:22
SON DAKİKA | İstanbul İSTOÇ’ta yangın 08:04
SON DAKİKA | İstanbul İSTOÇ'ta yangın 02.09.2025 | 07:58
Denizli’deki yangının 5. gününde havadan müdahale yeniden başladı | Video 01:41
Denizli'deki yangının 5. gününde havadan müdahale yeniden başladı | Video 01.09.2025 | 12:19
Anadolu’da ilk kez Perre Antik Kentte eski Mısır Tanrısı Pataikos’un figürü bulundu | Video 06:48
Anadolu’da ilk kez Perre Antik Kentte eski Mısır Tanrısı Pataikos’un figürü bulundu | Video 01.09.2025 | 12:19
Eski kulüp başkanı cinayetine ilişkin 6 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 00:39
Eski kulüp başkanı cinayetine ilişkin 6 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 01.09.2025 | 12:18
Karabükteki orman yangını 21 saattir kontrol altına alınmaya çalışılıyor | Video 00:59
Karabükteki orman yangını 21 saattir kontrol altına alınmaya çalışılıyor | Video 01.09.2025 | 12:18
Amasya’da düğünde damada 250 bin TL değerinde Hint horozu hediye edildi | Video 02:40
Amasya'da düğünde damada 250 bin TL değerinde Hint horozu hediye edildi | Video 01.09.2025 | 10:35
Kavga ederken yola kontrolsüzce atlayan gence otomobil çarptı | Video 01:04
Kavga ederken yola kontrolsüzce atlayan gence otomobil çarptı | Video 01.09.2025 | 10:35
Sinir krizi geçirerek annesini ve babasını döven şahıs, ‘Dur’ ihtarına uymayarak ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 02:38
Sinir krizi geçirerek annesini ve babasını döven şahıs, ‘Dur' ihtarına uymayarak ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 01.09.2025 | 10:35
Sürpriz yumurtalardan bile uyuşturucu çıktı! 3 milyon 542 bin adet hap ele geçirildi | Video 04:01
Sürpriz yumurtalardan bile uyuşturucu çıktı! 3 milyon 542 bin adet hap ele geçirildi | Video 01.09.2025 | 10:34
Araçlarından 5 kilo esrar çıktı Haberimiz yok savunması yaptılar | Video 01:06
Araçlarından 5 kilo esrar çıktı "Haberimiz yok" savunması yaptılar | Video 01.09.2025 | 10:34
Serik’te ırmağa girip boğuldu | Video 01:26
Serik’te ırmağa girip boğuldu | Video 01.09.2025 | 09:38
Kim Milyoner Olmak İster’de kafa karıştıran soru! 03:19
Kim Milyoner Olmak İster’de kafa karıştıran soru! 01.09.2025 | 00:29
Kim Milyoner Olmak İster’de kafa karıştıran soru! 200 bin TL’lik o soruya bakın ne cevap verdi! 02:11
Kim Milyoner Olmak İster’de kafa karıştıran soru! 200 bin TL’lik o soruya bakın ne cevap verdi! 01.09.2025 | 00:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY