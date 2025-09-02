Sivas'taki vahşet! Ölümleri Türkiye'yi sarsan iki kardeşten geriye bu görüntüler kaldı | Video
Sivas'ta boğazları kesilerek öldürülen 22 ve 16 yaşındaki iki kardeşin olaydan bir süre önce çektiği video yürekleri dağladı. Umutcan Şimşek’in ’10 yıl sonra görüşmek üzere’ diyerek kaydettiği video, izleyenleri hüzne boğdu.
'10 YIL SONRA GÖRÜŞMEK ÜZERE'
Türkiye'yi yasa boğan olaydan yaklaşık 4 ay sonra Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşlerin videosu ortaya çıktı. Umutcan Şimşek'in 10 yıl sonra izlemek üzere kaydettiği videoda annelerinin yanı sıra Melisa Şimşek'te yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan ve Umutcan Şimşek'in '10 yıl sonra görüşmek üzere' sözlerini kaydettiği video, izleyenlerin yüreğini sızlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:37
00:10
Kastamonu ve Karabük’teki yangınlara havadan müdahaleler sürüyor | Video 02.09.2025 | 10:50
03:37
Karabük'teki orman yangınında geriye acı manzara kaldı | Video 02.09.2025 | 10:09
01:27
Alevlerin içinde kurtardığı kediye adeta can suyu verdi | Video 02.09.2025 | 09:36
01:08
Gaziantep'te parktaki cinayette 4 şahıs tutuklandı | Video 02.09.2025 | 09:35
08:39
SON DAKİKA: Bağcılar İSTOÇ'ta iş yerlerinde yangın! | Video 02.09.2025 | 08:38
00:47
08:04
SON DAKİKA | İstanbul İSTOÇ'ta yangın 02.09.2025 | 07:58
01:41
Denizli'deki yangının 5. gününde havadan müdahale yeniden başladı | Video 01.09.2025 | 12:19
06:48
00:39
Eski kulüp başkanı cinayetine ilişkin 6 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 01.09.2025 | 12:18
00:59
02:40
01:04
Kavga ederken yola kontrolsüzce atlayan gence otomobil çarptı | Video 01.09.2025 | 10:35
02:38
04:01
01:06
Araçlarından 5 kilo esrar çıktı "Haberimiz yok" savunması yaptılar | Video 01.09.2025 | 10:34
01:26
Serik’te ırmağa girip boğuldu | Video 01.09.2025 | 09:38
03:19
Kim Milyoner Olmak İster’de kafa karıştıran soru! 01.09.2025 | 00:29