SON DAKİKA... 15 yaşındaki market çırağına marul dayağı: Ürünü beğenmedi sokak ortasında dakikalarca darp etti!
SON DAKİKA... Adana’da gece bekçiliği yapan K.K., marketten marul siparişi verdi. Ancak ürünü beğenmeyince, siparişi verdiği markete giderek 15 yaşındaki çırak A.Ç.’yi sokak ortasında dakikalarca darp etti. Dehşet anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
SON DAKİKA... Korkunç olayın adresi Adana'ydı. Gece bekçisi K.K., marketten marul siparişi verdi. İş yerinde çalışan 15 yaşındaki çırak A.Ç., siparişi eve götürdü. Kısa süre sonra marketi arayan K.K., marulu beğenmediğini ve ürünü iade edeceğini söyledi. K.K., markete gelerek siparişi getiren A.Ç.'yi darp etti.
KAMERA DEHŞET ANLARINI KAYDETTİ!
Markete gelen K.K., bilinmeyen bir nedenle A.Ç. ile tartışmaya başladı. K.K., çırak A.Ç.'yi darbettikten sonra iş yerinden ayrıldı. Olay iş yeri kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
MARKET SAHİBİ AÇIKLAMA YAPTI
Gece bekçisi K.K.'nin darp ettiği A.G.'nin (15) dayısı ve işletme sahibi Ramazan Gündeş, yaşananları anlattı. K.K.'nin düzenli müşterisi olduğunu söyleyen Gündeş, "Dün tıraş olmaya gitmiştim, dükkana geldiğimde yeğenim üzgündü. Kendisine ne olduğunu sorduğumda olayı bana anlattı. Dükkanı marul siparişi vermek için arıyor, sonra yeğenim marulu teslim ettikten sonra tekrar onu arayıp marulu beğenmediğini söylüyor ve 15 yaşındaki yeğenimle tartışmaya başlıyor. 'Seni oraya gelip döverim, basarım' gibisinden konuşmaya başlıyor. Yeğenim ise karşılık verince, dükkana gelip yeğenimi darp etti" dedi.