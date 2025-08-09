SON DAKİKA... 15 yaşındaki market çırağına marul dayağı: Ürünü beğenmedi sokak ortasında dakikalarca darp etti!

Markete gelen K.K., bilinmeyen bir nedenle A.Ç. ile tartışmaya başladı. K.K., çırak A.Ç.'yi darbettikten sonra iş yerinden ayrıldı. Olay iş yeri kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

MARKET SAHİBİ AÇIKLAMA YAPTI

Gece bekçisi K.K.'nin darp ettiği A.G.'nin (15) dayısı ve işletme sahibi Ramazan Gündeş, yaşananları anlattı. K.K.'nin düzenli müşterisi olduğunu söyleyen Gündeş, "Dün tıraş olmaya gitmiştim, dükkana geldiğimde yeğenim üzgündü. Kendisine ne olduğunu sorduğumda olayı bana anlattı. Dükkanı marul siparişi vermek için arıyor, sonra yeğenim marulu teslim ettikten sonra tekrar onu arayıp marulu beğenmediğini söylüyor ve 15 yaşındaki yeğenimle tartışmaya başlıyor. 'Seni oraya gelip döverim, basarım' gibisinden konuşmaya başlıyor. Yeğenim ise karşılık verince, dükkana gelip yeğenimi darp etti" dedi.