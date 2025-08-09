Video Yaşam 15 yaşındaki market çırağına marul dayağı: Ürünü beğenmedi sokak ortasında dakikalarca darp etti!
15 yaşındaki market çırağına marul dayağı: Ürünü beğenmedi sokak ortasında dakikalarca darp etti!

15 yaşındaki market çırağına marul dayağı: Ürünü beğenmedi sokak ortasında dakikalarca darp etti!

09.08.2025 | 13:59

Adana’da gece bekçiliği yapan K.K., marketten marul siparişi verdi. Ancak ürünü beğenmeyince, siparişi verdiği markete giderek 15 yaşındaki çırak A.Ç.’yi sokak ortasında dakikalarca darp etti. Dehşet anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

