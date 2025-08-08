SON DAKİKA... Aldatılan kadının intikamı acı oldu! 25 kilometre boyuna takip etti 4 saat bekledi: Yasak aşkı böyle belgeledi!
SON DAKİKA...Denizli’de N.Y. isimli kadın, Buldan Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürü olan kocası T.Y.'nin kendisini aldattığından şüphelendi. Kocasının sosyal medya yazışmalarına ulaşan kadın, tam 25 kilometre boyunca genç adamı takip etti. Kocası ile yasak aşkını parkla yakalayan N.Y.’nin intikamı pes dedirtti!
Edinilen bilgiye göre, Buldan Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürü olan kocası T.Y.'nin kendisini aldattığından şüphelenen N.Y., dedektif gibi iz sürerek gerçeği ortaya çıkardı.
Kocasının sosyal medya yazışmalarına ulaşan kadın, T.Y.'nin bir dönem Buldan Belediyesi'nde de görev yapan E.H. ile buluşma yeri belirlediğini öğrendi.
KOCASI İLE YASAK AŞKINI 4 SAAT BOYUNCA BEKLEDİ!
Bir arkadaşıyla birlikte buluşma yeri olarak belirlenen 25 kilometre ilerideki Sarayköy ilçesine giden N.Y., yaklaşık 4 saat boyunca kocası ve sevgilisinin gelmesi için Sakarya Mahallesi'ndeki Şehit Hüseyin Kuş Parkı önünde bekledi.