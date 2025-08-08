SON DAKİKA... Aldatılan kadının intikamı acı oldu! 25 kilometre boyuna takip etti 4 saat bekledi: Yasak aşkı böyle belgeledi!

SON DAKİKA...Denizli’de N.Y. isimli kadın, Buldan Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürü olan kocası T.Y.'nin kendisini aldattığından şüphelendi. Kocasının sosyal medya yazışmalarına ulaşan kadın, tam 25 kilometre boyunca genç adamı takip etti. Kocası ile yasak aşkını parkla yakalayan N.Y.’nin intikamı pes dedirtti!

İHA

Edinilen bilgiye göre, Buldan Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürü olan kocası T.Y.'nin kendisini aldattığından şüphelenen N.Y., dedektif gibi iz sürerek gerçeği ortaya çıkardı.

Kocasının sosyal medya yazışmalarına ulaşan kadın, T.Y.'nin bir dönem Buldan Belediyesi'nde de görev yapan E.H. ile buluşma yeri belirlediğini öğrendi.

KOCASI İLE YASAK AŞKINI 4 SAAT BOYUNCA BEKLEDİ!

Bir arkadaşıyla birlikte buluşma yeri olarak belirlenen 25 kilometre ilerideki Sarayköy ilçesine giden N.Y., yaklaşık 4 saat boyunca kocası ve sevgilisinin gelmesi için Sakarya Mahallesi'ndeki Şehit Hüseyin Kuş Parkı önünde bekledi.

GENÇ KADINI YERLERDE SÜRÜKLEDİ!

Gönül ilişkisi yaşayan çiftin gelip parktaki kamelyaya oturduğunu gören N.Y., T.Y. ve E.H.'yi bastığı anları, arkadaşına cep telefonuyla kayıt ettirdi. Kendisini görünce kaçmaya çalışan E.H.'yi saçından sürükleyen N.Y., yaşadığı öfke nedeniyle hakaretler savurdu.

İşletme sahiplerinin araya girmesiyle kurtulmayı başaran E.H., koşarak parktan uzaklaştı. N.Y., olaya müdahale eden işletme sahiplerine, kocasının kendisini aldattığını ifade etti.

Yaşanan olayın ardından mesai saatleri içerisinde görev yerini terk ederek, başka bir ilçeye buluşmaya giden Buldan Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürü T.Y.'nin görev yeri Yenicekent Mahallesi'ndeki kantar olarak değiştirildi.