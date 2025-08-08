Kocasıyla birlikte parkta bastığı kadını saçından sürükledi! O anlar kamerada | Video
Denizli'nin Buldan ilçesinde, kocasının kendisini aldattığından şüphelenen kadın, dedektif gibi iz sürerek eşiyle birlikte parkta bastığı kadını saçından sürükledi. Mesai saatleri içerisinde görev yerini terk ederek başka bir ilçeye buluşmaya giden müdür kocaya, idari yaptırım uygulandı.
KOCASI VE SEVGİLİSİNİ 4 SAAT BEKLEDİ
Bir arkadaşıyla birlikte buluşma yeri olarak belirlenen 25 kilometre ilerideki Sarayköy ilçesine giden N.Y., yaklaşık 4 saat boyunca kocası ve sevgilisinin gelmesi için Sakarya Mahallesi'ndeki Şehit Hüseyin Kuş Parkı önünde bekledi.
KOCASIYLA BULUŞAN KADINI SAÇINDAN SÜRÜKLEDİ
Gönül ilişkisi yaşayan çiftin gelip parktaki kamelyaya oturduğunu gören N.Y., T.Y. ve E.H.'yi bastığı anları, arkadaşına cep telefonuyla kayıt ettirdi.
Kendisini görünce kaçmaya çalışan E.H.'yi saçından sürükleyen N.Y., yaşadığı öfke nedeniyle hakaretler savurdu. İşletme sahiplerinin araya girmesiyle kurtulmayı başaran E.H., koşarak parktan uzaklaştı. N.Y., olaya müdahale eden işletme sahiplerine, kocasının kendisini aldattığını ifade etti.
Yaşanan olayın ardından mesai saatleri içerisinde görev yerini terk ederek, başka bir ilçeye buluşmaya giden Buldan Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürü T.Y.'nin görev yeri Yenicekent Mahallesi'ndeki kantar olarak değiştirildi.
