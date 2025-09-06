SON DAKİKA... Ankara'da sağanak şiddetini artırdı: Cadde ve sokaklar göle döndü!
SON DAKİKA... Meteoroloji'nin günlerdir uyardığı Ankara'da sağanak şiddetini artırdı. Her yağmurda olduğu gibi başkentte yine aynı manzara vardı. Cadde ve sokaklar göle dönerken araçlar ilerlemekte zorlandı. Vatandaşlardan CHP'li Mansur Yavaş yönetimine tepki vardı: 4-5 senedir burası böyle, ne altyapısı ne bir şeyi var!
Başkent'te öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Kentin bazı yerlerinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda Şaşmaz mevkii de sağanak nedeniyle göle döndü.
Yoğun trafiğin olduğu bulvarda ulaşım durma noktasına geldi ve uzun araç konvoyu oluştu. Aynı bölgede ara sokaklarda da su birikintileri oluştu.