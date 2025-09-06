SON DAKİKA... Ankara'da sağanak şiddetini artırdı: Cadde ve sokaklar göle döndü!

SON DAKİKA... Meteoroloji'nin günlerdir uyardığı Ankara'da sağanak şiddetini artırdı. Her yağmurda olduğu gibi başkentte yine aynı manzara vardı. Cadde ve sokaklar göle dönerken araçlar ilerlemekte zorlandı. Vatandaşlardan CHP'li Mansur Yavaş yönetimine tepki vardı: 4-5 senedir burası böyle, ne altyapısı ne bir şeyi var!

DHA

Başkent'te öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Kentin bazı yerlerinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda Şaşmaz mevkii de sağanak nedeniyle göle döndü.

Yoğun trafiğin olduğu bulvarda ulaşım durma noktasına geldi ve uzun araç konvoyu oluştu. Aynı bölgede ara sokaklarda da su birikintileri oluştu.

Bazı araçlar suyun içinde mahsur kaldı. Vatandaşlar tıkanan mazgalları elleriyle açarak suyu tahliye etmeye çalıştı.

CHP'Lİ MANSUR YAVAŞ YÖNETİMİNE TEPKİ

Öğle saatlerinde başlayarak etkili olan sağanak yağış, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda trafikte aksamalara neden oldu. Bulvarda kilometrelerce araç trafiği yaşanırken, yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Vatandaş Hakan Çevik ise yetkililere seslenerek, "Burası her yağmur yağdığında göl oluyor. Her araç geçtiğinde trafik kitleniyor. 2-3 saat yollarda çilekeş oluyoruz. 4-5 senedir burası böyle, ne altyapısı ne bir şeyi var. Sanayi içerisinde dükkanlar kapattı, çalışmıyorlar şu anda. Dükkanlar su altında kaldı. Altyapı yapılması gerekiyor" dedi.