SON DAKİKA… Anne babalar dikkat! Bu akım çocukları tehdit ediyor: Boğazını sıkıp nefessiz bıraktı...

SON DAKİKA… Sosyal medyada ‘oyun’ adıyla yayılan akımlar, gençlerimizi ve çocuklarımızı tehdit etmeye başladı. Tehlikenin adı bu kez ‘zor-balık’tı. Gençlerin birbirinin boğazını sıkıp nefessiz bıraktığı ve bayıldığı anların videoları, sosyal medyada hızla yayıldı. Anne babalar büyük korku yaşarken uzmanlar uyardı: Oyun değil ölüme davetiye!

SON DAKİKA… Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sosyal medya kullanım yaşının hızla düşmesi, en çok da çocukları tehdit etmeye başladı. Özellikle sosyal medyada 'akım' olarak yayılan tehlikeli hareketler ölümlere davetiye çıkarttı.

SOSYAL MEDYADAKİ YENİ TEHLİKE: ZOR-BALIK! Sosyal medyada gençlerimizi ve çocuklarımızı tehdit eden yeni tehlikenin adı ise 'zor-balık'tı. Çocukların birbirlerinin boğazını sıkıp bayılttığı bu sözde oyun, diğerleri tarafından kayda alınıp sosyal medyada paylaşıldı.