SON DAKİKA... Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’ndan Özgür Özel’e suç duyurusu!

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik sözleri nedeniyle 'hakaret' suçundan suç duyurusunda bulundu.

"ALNIM AK, BAŞIM DİK"

14 Ağustos'ta AK Parti'ye katılan Çerçioğlu yaptığı açıklamada, "Yargıdan veya yargılanmaktan hiçbir zaman korkmadım. Alnım ak, başım dik. Yaşadığım sorunları siyasi ahlak açısından uygun bulmuyorum ama gerekirse tek tek açıklarım. Benim tek derdim var ülkeme ve Aydın'a hizmet etmek. Bundan sonra sizlerle, sayın Cumhurbaşkanımın himayesinde hizmet etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.