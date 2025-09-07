Son dakika: Balıkesir'de 4.9'luk deprem! 6 dakika sonra yine sallandı!

Son dakika: AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Balıkesir Sındırgı'da 4.9'lük bir deprem meydana geldi. Saat 12:35'te gerçekleşen depremin derinliği 7.72 km olarak ölçüldü. İlk depremden 6 dakika sonra ise 4,1 şiddetinde bir sarsıntı daha yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem sonrası yaptığı açıklamada 'AFAD ve ilgili kurumlarımız saha çalışmalarına derhal başlamıştır' ifadelerini kullandı.

AFAD'dan yapılan yeni açıklamada ise bölgede olumsuz bir durumun yaşanmadığı belirtildi.