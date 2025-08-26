SON DAKİKA... Balıklama atlayış ölüm getirdi! 16 yaşındaki İsmail’in kahreden sonu: Arkadaşları her şeyi kaydetmiş!

SON DAKİKA... Isparta’da 16 yaşındaki İsmail Karaaslan arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için gölete gitti. Suya balıklamaya atmayan ve ağır yaralanan Karaaslan hayatını kaybetti. Korkunç olay cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Korkunç olay, 10 Ağustos Pazar günü Senirkent ilçesine bağlı Gençali köyünde bulunan gölette meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki İsmail Karaaslan, arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği gölette balıklama atlayarak boynunu toprak zemine çarptı. Karaaslan, çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı.

Acil olarak hastaneye kaldırılan çocuk, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak Karaaslan, uzun süredir verdiği yaşam mücadelesini geçtiğimiz gün, sabah saatlerinde kaybetti.

KAMERA HER ŞEYİ KAYDETTİ!

Hayatını kaybeden Karaaslan'ın cenazesinin dün Gençali köyünde toprağa verildiği öğrenildi.

Olay anı cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde çocuğun gölete balıklama atladığı ve kısa süre sonra su yüzeyinde hareketsiz kaldığı görüldü.