Isparta'da acı olay: Balıklama atlayış ölüme neden oldu! | Video
Isparta'nın Senirkent ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği gölette balıklama atlayan 16 yaşındaki İsmail Karaaslan, boynunu toprak zemine çarpması sonucu ağır yaralandı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan genç, 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERALARINA ANBEAN YANSIDI
Genç yaşta hayatını kaybeden Karaaslan'ın cenazesinin 25 Ağustos Pazartesi günü Gençali Köyü'nde toprağa verildiği öğrenildi. Olay anı cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde Karaaslan'ın gölete balıklama atladığı ve kısa süre sonra su yüzeyinde hareketsiz kaldığı görüldü.
Isparta'da acı olay: Balıklama atlayış ölüme neden oldu! | Video 26.08.2025 | 10:50
