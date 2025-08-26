Video Yaşam Isparta'da acı olay: Balıklama atlayış ölüme neden oldu! | Video
Isparta'da acı olay: Balıklama atlayış ölüme neden oldu! | Video

Isparta'da acı olay: Balıklama atlayış ölüme neden oldu! | Video

26.08.2025 | 10:50

Isparta'nın Senirkent ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği gölette balıklama atlayan 16 yaşındaki İsmail Karaaslan, boynunu toprak zemine çarpması sonucu ağır yaralandı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan genç, 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, 10 Ağustos Pazar günü Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Gençali Köyü'nde bulunan gölette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki İsmail Karaaslan, arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği gölette balıklama atlayarak boynunu toprak zemine çarptı. Karaaslan, çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Acil olarak hastaneye kaldırılan genç, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak Karaaslan, uzun süredir verdiği yaşam mücadelesini geçtiğimiz gün sabah saatlerinde kaybetti.

OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERALARINA ANBEAN YANSIDI
Genç yaşta hayatını kaybeden Karaaslan'ın cenazesinin 25 Ağustos Pazartesi günü Gençali Köyü'nde toprağa verildiği öğrenildi. Olay anı cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde Karaaslan'ın gölete balıklama atladığı ve kısa süre sonra su yüzeyinde hareketsiz kaldığı görüldü.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Isparta’da acı olay: Balıklama atlayış ölüme neden oldu! | Video 00:13
Isparta'da acı olay: Balıklama atlayış ölüme neden oldu! | Video 26.08.2025 | 10:50
Park halindeki araca saldırdı, polisi görünce kaçtı! O anlar kamerada | Video 00:16
Park halindeki araca saldırdı, polisi görünce kaçtı! O anlar kamerada | Video 26.08.2025 | 10:30
Gelin arabası yolu kapatıp lastik yaktı: Araç trafikten men edildi | Video 01:09
Gelin arabası yolu kapatıp lastik yaktı: Araç trafikten men edildi | Video 26.08.2025 | 09:54
Park halindeki araca saldırdı, polisi görünce kaçtı | Video 00:16
Park halindeki araca saldırdı, polisi görünce kaçtı | Video 26.08.2025 | 09:54
Düğünde drona para takarken elinden oluyordu! O anlar kamerada | Video 02:35
Düğünde drona para takarken elinden oluyordu! O anlar kamerada | Video 26.08.2025 | 09:54
Annesinin bıçakla kovaladığı kız yaşananları anlattı | Video 03:56
Annesinin bıçakla kovaladığı kız yaşananları anlattı | Video 26.08.2025 | 09:53
Freni patlayan tır iş yerine böyle daldı | Video 03:45
Freni patlayan tır iş yerine böyle daldı | Video 26.08.2025 | 09:53
Gaziantep’te iş yeri kurşunlayan ve havaya ateş eden 4 şahıs yakalandı | Video 00:26
Gaziantep'te iş yeri kurşunlayan ve havaya ateş eden 4 şahıs yakalandı | Video 26.08.2025 | 09:52
Faciadan dönüldü: Freni patlayan tır iş yerine böyle daldı | Video 03:45
Faciadan dönüldü: Freni patlayan tır iş yerine böyle daldı | Video 26.08.2025 | 09:23
Karısını öldürüp, kendini vurdu | Video 01:54
Karısını öldürüp, kendini vurdu | Video 26.08.2025 | 09:01
Aile içi kavga sonrası kendisini odaya kapatan adam için Özel Harekat devreye girdi | Video 01:31
Aile içi kavga sonrası kendisini odaya kapatan adam için Özel Harekat devreye girdi | Video 26.08.2025 | 09:01
İnşaatta korku dolu anlar: Konteyner üstünde ceset bulundu | Video 00:32
İnşaatta korku dolu anlar: Konteyner üstünde ceset bulundu | Video 26.08.2025 | 09:01
Zonguldak’ta alevler geceyi aydınlattı: 4 ev, 1 iş yeri kullanılmaz hale geldi | Video 03:04
Zonguldak’ta alevler geceyi aydınlattı: 4 ev, 1 iş yeri kullanılmaz hale geldi | Video 26.08.2025 | 08:42
Diyarbakır’da iki grup arasındaki kavgada silahlar konuştu: 2 ölü, 5 yaralı | Video 01:32
Diyarbakır'da iki grup arasındaki kavgada silahlar konuştu: 2 ölü, 5 yaralı | Video 26.08.2025 | 08:42
Sultangazi’de 12 yaşındaki çocuk 4 gündür kayıp: Denize gitmek için evden çıktı, geri dönmedi 02:20
Sultangazi’de 12 yaşındaki çocuk 4 gündür kayıp: Denize gitmek için evden çıktı, geri dönmedi 25.08.2025 | 18:52
Avrupa’ya kaçmak için kamyonete özel bölme yapmışlar: 19 düzensiz göçmen yakalandı | Video 00:22
Avrupa’ya kaçmak için kamyonete özel bölme yapmışlar: 19 düzensiz göçmen yakalandı | Video 25.08.2025 | 15:27
Firari katil aranıyor! Düğünü Atletle oturulmaz uyarısı sonrası kana bulamış | Video 02:39
Firari katil aranıyor! Düğünü "Atletle oturulmaz" uyarısı sonrası kana bulamış | Video 25.08.2025 | 15:27
Üniversite öğrencisi Helin Uçar’ın sır ölümü | Video 01:44
Üniversite öğrencisi Helin Uçar'ın sır ölümü | Video 25.08.2025 | 14:00
İş insanı Halit Yukay’ın cenazesi Dalgıç asansörü ile çıkarılacak | Video 03:25
İş insanı Halit Yukay'ın cenazesi "Dalgıç asansörü" ile çıkarılacak | Video 25.08.2025 | 13:23
Otel odasında ölü bulunan Hollandalı iki kardeşin ölümüne ilişkin detaylar ortaya çıktı | Video 02:41
Otel odasında ölü bulunan Hollandalı iki kardeşin ölümüne ilişkin detaylar ortaya çıktı | Video 25.08.2025 | 12:29

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY