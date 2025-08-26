Isparta'da acı olay: Balıklama atlayış ölüme neden oldu! | Video 26.08.2025 | 10:50 Isparta'nın Senirkent ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği gölette balıklama atlayan 16 yaşındaki İsmail Karaaslan, boynunu toprak zemine çarpması sonucu ağır yaralandı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan genç, 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 10 Ağustos Pazar günü Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Gençali Köyü'nde bulunan gölette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki İsmail Karaaslan, arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği gölette balıklama atlayarak boynunu toprak zemine çarptı. Karaaslan, çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Acil olarak hastaneye kaldırılan genç, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak Karaaslan, uzun süredir verdiği yaşam mücadelesini geçtiğimiz gün sabah saatlerinde kaybetti.Genç yaşta hayatını kaybeden Karaaslan'ın cenazesinin 25 Ağustos Pazartesi günü Gençali Köyü'nde toprağa verildiği öğrenildi. Olay anı cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde Karaaslan'ın gölete balıklama atladığı ve kısa süre sonra su yüzeyinde hareketsiz kaldığı görüldü.